Was macht eigentlich Andreas Macelski? Landesliga Rhein-Neckar +++ Der ehemalige Trainer des TSV Kürnbach im Interview

Im Sommer verabschiedete sich Andreas Macelski mit dem größtmöglichen Erfolg aus Kürnbach. Der 40-Jährige sicherte als routinierte Spielertrainer über die Relegation die Landesliga mit dem TSV – ein nicht hoch genug zu bewertender Erfolg. Mittlerweile arbeitet Macelski seit einem knappen halben Jahr in der Schweiz, hat die sportliche Entwicklung bei seinem Ex-Verein aber gut im Blick und hält nach wie vor Kontakt zu vielen Leuten rund um Kürnbach. Wir haben mit ihm gesprochen.

Herr Macelski, wie geht es Ihnen?

Andreas Macelski: Gut, Danke der Nachfrage. Ich habe mich in der Schweiz akklimatisiert, wobei es am Anfang nicht ganz so einfach gewesen ist. Aber nicht wegen dem Geschäftlichen. Meine Familie und mein soziales Umfeld mit dem großen Thema Fußball sind natürlich ein wichtiger Aspekt dabei. Daran, dass das erstmal weggefallen ist, hatte ich schon ein bisschen zu knappen, weil ich es mir einfacher vorgestellt habe. Mittlerweile habe ich dahingehend aber Routine.

Sie haben sicher aufmerksam die Vorrunde Ihres alten Vereins verfolgt. Wie sehr haben Sie mitgelitten?

Erstmal habe ich fast bis in den Oktober hinein gebraucht, um die vergangenen Saison zu verarbeiten und alles ausgiebig Revue passieren zu lassen. Den TSV habe ich aber selbstverständlich intensiv verfolgt und muss sagen, dass ich es wirklich sehr schade finde zu sehen, wie die Jungs ohne Punkt dastehen. Die Mannschaft ist definitiv besser als das nackte Ergebnis.

In dieser starken Liga ist es natürlich schwierig wenn neben den Abgängen weitere Säulen wie Fesenbeck, Schnabel oder Zieger wegbrechen. Ich bin immer optimistisch, aber ich glaube, dass allen klar ist wie schwer der Klassenerhalt zu realisieren ist. Ich würde mir einfach wünschen, dass der Verein noch ein paar Siege einfährt und sich für den großen Aufwand, den er betreibt, belohnt. Der TSV wird das alles auffangen, Verein und Team sind so sehr gefestigt, sie werden auch eine Klasse tiefer richtig gute Arbeit abliefern.

Haben Sie auch vor Ort das ein oder andere Kürnbacher Spiel anschauen können?

Zweimal bin ich vor Ort gewesen. Einmal gegen Bammental, als die Jungs in der letzten Sekunde den bitteren Gegentreffer zur 0:1-Niederlage hinnehmen mussten und einmal gegen St.Leon, als sie 1:2 verloren haben. Beide Male haben sie sehr ordentlich gespielt. Ich habe damals gedacht, dass sie mit dieser Einstellung in der Vorrunde noch ein paar Punkte hätten holen können, was aber leider nicht der Fall gewesen ist.

Stehen Sie noch im Kontakt mit Leuten vom Verein?

Ja, mit einigen sogar. Auch mit Marc Zengerle und Silas Schnabel, die im Sommer gewechselt sind, tausche ich mich regelmäßig aus. Außerdem natürlich mit Armin Bauer, mit ich über viele Themen rund um den Fußball philosophiere. Vor kurzem haben wir sogar ein kleines Tennisturnier zu acht in Schweigern veranstaltet.

Jetzt wollen wir aber wissen wer gewonnen hat?

Daniel Schlagentweith hat gewonnen. Es lag aber hauptsächlich an seiner Ausrüstung, ich dachte, dass ich gegen Rafael Nadal antreten würde (lacht).

Und wie haben Sie selbst abgeschnitten?