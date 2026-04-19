Warum zwei Landesliga-Meister nicht aufsteigen können oder dürfen

Im Hamburger Fußball-Verband dreht zum Saisonfinale ein Kuriosum, dass es in dieser Form sicherlich noch nicht allzu oft in Deutschland gegeben hat. Es ist nämlich möglich, dass die Meister der Landesliga Hammonia und Landesliga Hansa nicht in die Oberliga Hamburg aufsteigen werden, dabei sind die Ausgangslagen unterschiedlich.
Mit dem FC Eintracht Norderstedt II und vor allem Concordia Hamburg gibt es in beiden Gruppen zwei klare Titelkandidaten und damit eigentlich auch Anwärter auf den Aufstieg beziehungsweise im Falle von "Cordi" die Rückkehr in die Oberliga Hamburg. Warum aber tatsächlich beide Klubs am Ende der Saison nicht aufsteigen könnten, erklärt euch FuPa Hamburg.
Beim klaren 3:0-Erfolg am vergangenen Freitag im Topspiel beim FC Alsterbrüder hat die U23 von Eintracht Norderstedt eindrucksvoll ihr Meisterschafts-Potenzial unter Beweis gestellt. Den direkten Verfolger klar geschlagen und den Vorsprung auf Rang zwei auf sieben Punkte ausgebaut. Bei nur noch fünf auszutragenden Spielen ist das schon die halbe Miete in Sachen Titel.
Doch in der kommenden Saison könnte die Eintracht II dennoch in der Landesliga verbringen. Sollte nämlich die erste Mannschaft aus der Regionalliga Nord in die Oberliga absteigen, darf die Zweite nicht aufsteigen. Kurzum: Die Regularien des HFV verhindern, dass zwei Teams eines Vereins in der Oberliga spielen. Immerhin: Eintracht Norderstedt I hat den Klassenerhalt in der vierten Liga selbst in der Hand.
Nach dem Abstieg aus der Oberliga dominierte Concordia Hamburg die Landesliga Hansa vor der Winterpause nach Belieben. Trotz diverser Unruhen gelang auch der Start in das Pflichtspieljahr 2026, doch seit vier Spielen hat "Cordi" nicht mehr gewonnen. Das 1:2 beim SC Vier- und Marschlande war sogar die dritte Pleite in dieser Zeitspanne - zuvor hatte die Elf von Baris Saglam keine einzige Partie verloren.
Es halten sich Gerüchte über finanzielle Probleme bei Concordia, die eine Rückkehr in die Oberliga verhindern könnten. "Wie es weitergeht, das müssen und werden mit Sicherheit die Verantwortlichen zeitnah der Mannschaft, aber auch der Öffentlichkeit mitteilen", sagt Saglam zu Transfermarkt. Das erneute Chaos gehe nicht spurlos an seiner Mannschaft vorbei, beschreibt der Coach.
Concordia war mit einem zweistelligen Vorsprung nach der langen Zwangs-Winterpause in den März gestartet, hat aber immer noch sechs Punkte mehr als der Bramfelder SV. Die Meisterschaft ist auch hier weiter wahrscheinlich, der Aufstieg hängt aber diesmal nicht am Personal, das auf dem Platz um Punkte kämpft.
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