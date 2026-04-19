Warum zwei Landesliga-Meister nicht aufsteigen können oder dürfen In Hamburg droht ein Kuriosum, dass gleich beide möglichen Landesliga-Meister nicht in die Oberliga aufsteigen. Die Umstände sind dabei unterschiedlich. von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Archivbild: Kann Concordia Hamburg aufsteigen? – Foto: Imago Images

Im Hamburger Fußball-Verband dreht zum Saisonfinale ein Kuriosum, dass es in dieser Form sicherlich noch nicht allzu oft in Deutschland gegeben hat. Es ist nämlich möglich, dass die Meister der Landesliga Hammonia und Landesliga Hansa nicht in die Oberliga Hamburg aufsteigen werden, dabei sind die Ausgangslagen unterschiedlich.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Mit dem FC Eintracht Norderstedt II und vor allem Concordia Hamburg gibt es in beiden Gruppen zwei klare Titelkandidaten und damit eigentlich auch Anwärter auf den Aufstieg beziehungsweise im Falle von "Cordi" die Rückkehr in die Oberliga Hamburg. Warum aber tatsächlich beide Klubs am Ende der Saison nicht aufsteigen könnten, erklärt euch FuPa Hamburg. Landesliga Hammonia: Eintracht Norderstedt II würde aufsteigen, es gibt allerdings ein großes Aber

Beim klaren 3:0-Erfolg am vergangenen Freitag im Topspiel beim FC Alsterbrüder hat die U23 von Eintracht Norderstedt eindrucksvoll ihr Meisterschafts-Potenzial unter Beweis gestellt. Den direkten Verfolger klar geschlagen und den Vorsprung auf Rang zwei auf sieben Punkte ausgebaut. Bei nur noch fünf auszutragenden Spielen ist das schon die halbe Miete in Sachen Titel. Doch in der kommenden Saison könnte die Eintracht II dennoch in der Landesliga verbringen. Sollte nämlich die erste Mannschaft aus der Regionalliga Nord in die Oberliga absteigen, darf die Zweite nicht aufsteigen. Kurzum: Die Regularien des HFV verhindern, dass zwei Teams eines Vereins in der Oberliga spielen. Immerhin: Eintracht Norderstedt I hat den Klassenerhalt in der vierten Liga selbst in der Hand.