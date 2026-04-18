Concordia Hamburg verliert wieder - SCVM gelingt die Überraschung

Der Freitagabend in der Landesliga Hansa hat klare Verhältnisse geschaffen - zumindest auf dem Platz. Tabellenführer Concordia Hamburg kassierte beim SC Vier- und Marschlande eine überraschende Niederlage, während der SV Altengamme seine Aufgabe souverän löste und bis auf sechs Punkte heranrückt. Damit rückt die Spitze enger zusammen – auch der SC Condor Hamburg bleibt in Schlagdistanz.
Ein echtes Ausrufezeichen setzte der HSV Barmbek-Uhlenhorst im Duell mit dem ASV Hamburg. Bereits vor der Pause brachte Ryota Endo sein Team in Führung (22.), ehe nach dem Seitenwechsel Nikolaos Christodoulos mit einem Doppelpack (51., 54.) früh für klare Verhältnisse sorgte. In der Folge schraubten erneut Endo (66.), Makoto Ayano (79.) und Bento Waldheim (85.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Mit nun 40 Punkten rückt Barmbek näher an die oberen Plätze heran, während der ASV bei 29 Punkten stehen bleibt und defensiv Schwierigkeiten offenbarte.
Der FC Voran Ohe hat seine gute Position gefestigt und den VfL Lohbrügge mit 3:1 bezwungen. Timo Bressel brachte die Gastgeber früh in Führung (12.) und legte wenig später nach Vorarbeit von Darijo Jerome Kramer das dritte Tor nach (36.), nachdem Kramer selbst zwischenzeitlich auf 2:0 erhöht hatte (20.). Der Anschlusstreffer von Owusu Kofii Manu (41.) kam für Lohbrügge zu spät, um die Partie noch einmal zu drehen. Ohe verbessert sich auf 42 Punkte und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.
Der SC Condor Hamburg hat seine aktuell starke Form eindrucksvoll bestätigt und den Ahrensburger TSV deutlich mit 7:0 geschlagen. Finn Kruse eröffnete den Torreigen (12.), ehe Edwin James Satzer per Foulelfmeter (55.) erhöhte. Innerhalb weniger Minuten sorgten Tom Luka Steenbuck (59.) und Felix Badu Wireko (62.) für die Vorentscheidung. In der Schlussphase schraubten Tarek Abdalla (75., Foulelfmeter), Timo Georg Adomat (87.) und Dario Streubier (89.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Nach der Roten Karte gegen David Strbac (45.) spielte Condor die Überzahl konsequent aus. Mit nun 47 Punkten festigt das Team Rang drei und bleibt erster Verfolger des Spitzenduos.
Der SV Altengamme hat die Vorlage genutzt und den Rückstand auf den Spitzenreiter verkürzt. Gegen den Barsbütteler SV setzte sich das Team klar mit 3:0 durch. Leon Kahl brachte die Gastgeber kurz nach der Pause in Führung (52.), ehe Christopher Ingo Peter Kleinert nur wenige Minuten später erhöhte (57.). In der Schlussphase sorgte Philip Alpen für die endgültige Entscheidung (84.). Mit nun 49 Punkten zieht Altengamme mit dem Bramfelder SV gleich und bleibt dem Tabellenführer auf den Fersen, während Barsbüttel im gesicherten Mittelfeld verharrt.
Der SC Vier- und Marschlande hat für die Überraschung des Spieltags gesorgt und Tabellenführer Concordia Hamburg mit 2:1 geschlagen. Dabei gingen die Gäste zunächst durch Tolga Celikten in Führung (33.), doch noch vor der Pause glich Flemming Polster aus (45.+1). Nach dem Seitenwechsel drehte Lars Hendrik Vollrath die Partie endgültig (66.). Für Vier- und Marschlande sind die drei Punkte enorm wichtig im Abstiegskampf, das Team verbessert sich auf 24 Zähler. Concordia bleibt trotz der Niederlage mit 55 Punkten an der Spitze, muss jedoch den Blick zunehmend nach hinten richten. "Cordi" bleibt zum vierten Mal in Serie ohne Sieg und verliert gleich drei dieser Duelle.
28. Spieltag
Fr., 24.04.26 18:30 Uhr Hamm United FC - SV Altengamme
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - HSV Barmbek-Uhlenhorst
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - SC Vier- und Marschlande
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - USC Paloma II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - FC Voran Ohe
Sa., 25.04.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - Sport-Club Eilbek
Sa., 25.04.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SC Condor Hamburg
So., 26.04.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - Rahlstedter SC
29. Spieltag
Do., 30.04.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - Hamm United FC
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - VfL Lohbrügge
Sa., 02.05.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - Oststeinbeker SV
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SV Altengamme - USC Paloma II
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Ahrensburger TSV
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - Bramfelder SV
So., 03.05.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - Concordia Hamburg
So., 03.05.26 13:00 Uhr SC Condor Hamburg - Barsbütteler SV
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