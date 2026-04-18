Concordia Hamburg verliert wieder - SCVM gelingt die Überraschung Landesliga Hansa: HSV Barmbek-Uhlenhorst schlägt ASV Hamburg 6:0, SC Condor Hamburg feiert 7:0-Kantersieg, FC Voran Ohe besiegt VfL Lohbrügge klar. SC Vier- und Marschlande schlägt Concordia Hamburg überraschend, SV Altengamme gewinnt klar gegen Barsbütteler SV und verkürzt im Titelrennen. von red · Gestern, 22:26 Uhr · 0 Leser

Spannende Aufgaben in der Landesliga Hansa. – Foto: Oliver Utesch

Der Freitagabend in der Landesliga Hansa hat klare Verhältnisse geschaffen - zumindest auf dem Platz. Tabellenführer Concordia Hamburg kassierte beim SC Vier- und Marschlande eine überraschende Niederlage, während der SV Altengamme seine Aufgabe souverän löste und bis auf sechs Punkte heranrückt. Damit rückt die Spitze enger zusammen – auch der SC Condor Hamburg bleibt in Schlagdistanz.

Ein echtes Ausrufezeichen setzte der HSV Barmbek-Uhlenhorst im Duell mit dem ASV Hamburg. Bereits vor der Pause brachte Ryota Endo sein Team in Führung (22.), ehe nach dem Seitenwechsel Nikolaos Christodoulos mit einem Doppelpack (51., 54.) früh für klare Verhältnisse sorgte. In der Folge schraubten erneut Endo (66.), Makoto Ayano (79.) und Bento Waldheim (85.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Mit nun 40 Punkten rückt Barmbek näher an die oberen Plätze heran, während der ASV bei 29 Punkten stehen bleibt und defensiv Schwierigkeiten offenbarte.

Der FC Voran Ohe hat seine gute Position gefestigt und den VfL Lohbrügge mit 3:1 bezwungen. Timo Bressel brachte die Gastgeber früh in Führung (12.) und legte wenig später nach Vorarbeit von Darijo Jerome Kramer das dritte Tor nach (36.), nachdem Kramer selbst zwischenzeitlich auf 2:0 erhöht hatte (20.). Der Anschlusstreffer von Owusu Kofii Manu (41.) kam für Lohbrügge zu spät, um die Partie noch einmal zu drehen. Ohe verbessert sich auf 42 Punkte und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

Der SC Condor Hamburg hat seine aktuell starke Form eindrucksvoll bestätigt und den Ahrensburger TSV deutlich mit 7:0 geschlagen. Finn Kruse eröffnete den Torreigen (12.), ehe Edwin James Satzer per Foulelfmeter (55.) erhöhte. Innerhalb weniger Minuten sorgten Tom Luka Steenbuck (59.) und Felix Badu Wireko (62.) für die Vorentscheidung. In der Schlussphase schraubten Tarek Abdalla (75., Foulelfmeter), Timo Georg Adomat (87.) und Dario Streubier (89.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Nach der Roten Karte gegen David Strbac (45.) spielte Condor die Überzahl konsequent aus. Mit nun 47 Punkten festigt das Team Rang drei und bleibt erster Verfolger des Spitzenduos. ________________ Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag