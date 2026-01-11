Warum sich die Winterpause der Oberliga Hamburg verlängern soll

An Fußball ist in Hamburg an diesem Wochenende weder in der Halle noch auf dem Platz denkbar, schließlich hat der Verband in Rücksprache mit den Kommunen sämtliche Spiele und Hallenturniere wegen der Witterung abgesagt. Eine sinnvolle Maßnahme, die sich natürlich negativ auf die Vorbereitung der Vereine auswirkt. Besonders betroffen sind die Oberligisten, denn die Oberliga Hamburg soll eigentlich Ende Januar mit einem Topspiel au der Winterpause starten. Das könnte sich nun aber ändern - warum?
Die enormen Schneefälle und eisigen Temperaturen schränken dieser Tage nicht nur das öffentliche Leben ein, sondern verhindern natürlich auch einen normalen Spielbetrieb. Viele Klubs, vor allem aus der Oberliga, hätten an diesem Wochenende oder in den kommenden Tagen testen wollen, aber das ist auf gefrorenen und eingeschneiten Plätzen natürlich nicht möglich.
Die Oberliga Hamburg ist die erste Liga, die regulär aus der Winterpause kommt und eigentlich am 30. Januar mit drei Partien, darunter das Topspiel zwischen dem Eimsbütteler TV und der TuS Dassendorf, starten soll. Doch das Debüt von Max Kruse für Dassendorf könnte sich nach FuPa-Informationen verschieben. Die Vereine haben untereinander über die verkürzte Vorbereitungszeit samt eigeschränkter Möglichkeiten gesprochen und gemeinsam entschieden, dass eine Verlegung des 21. Spieltags in Interesse aller Beteiligten wäre. Der Hamburger Fußball-Verband soll nach Informationen dieser Redaktion sogar schon zugestimmt haben.
Demnach ginge es nicht am 30. Januar, sondern am 6. Februar mit dem 22. Spieltag in der Oberliga Hamburg weiter. Die offizielle Bestätigung soll in den kommenden Tagen folgen, die Entscheidung wäre in jedem Fall im Sinne der Vereine. Immerhin würde das Aushängeschild des Amateurfußballs rund um die Hansestadt auch als einzige Liga derart früh starten. In den anderen Spielklassen sind vor dem Wochenende 13. bis 15 Februar ausschließlich Nachholspiele angesetzt.
