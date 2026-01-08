Der Hamburger Fußball-Verband setzt alle Spiele ab. – Foto: IMAGO / Lobeca

Update: HFV weitet Generalabsage auf die Halle aus Der Hamburger Fußball-Verband hat am Mittwoch eine Generalabsage bis zum 11. Januar für alle Spiele im Verbandsgebiet ausgesprochen. Am Donnerstag wurde die Absage auf die Halle erweitert.

In dieser Woche hätten im Hamburger Fußball-Verband bereits einige Testspiele auf dem Plan gestanden, doch alle Partien wurden pauschal gecancelt. Der HFV hat nämlich eine Generalabsage ausgesprochen. Im Text findet ihr ein Update.

"Der Hamburger Fußball-Verband hat in Absprache mit den Bezirksämtern, Städten und Gemeinden alle Spiele (Punkt-, Pokal- und Freundschaftsspiele) vom 07.01.2026 bis 11.01.2026 auf Grund der vorherrschenden Platzverhältnisse, die auf den Sportplätzen keine regulären Spielbedingungen zulassen und zum Teil die Gesundheit der Spieler*innen gefährden könnten, abgesagt. Diese Absage gilt auch für die Kunstrasenplätze. Die Stadt Hamburg bittet zu beachten, dass die Kunstrasenspielfelder nicht geräumt werden dürfen. Die Hallenspiele finden statt. Zu Beginn der kommenden Woche wird die Situation für die Zeit nach dem 11.01.2026 gemeinsam mit den Bezirksämtern neu bewertet", teilt der HFV mit. Eine Entscheidung, die angesichts des erhöhten Verletzungsrisikos der Sportler sinnvoll ist. Immerhin dürfen die angesetzten Hallenturniere über die Bühne gehen, doch alle Teilnehmenden und Zuschauer sollten die Witterung für die Anfahrtsstrecke genau im Blick behalten. Wie es dann ab Montag weitergeht, bleibt abzuwarten. FuPa Hamburg hält euch auf dem Laufenden. Angesetzt sind im HFV-Gebiet Testspiele ab Dienstag, dem 13. Januar.