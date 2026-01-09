Max Kruse kommt nur als Teilzeitarbeiter zur TuS Dassendorf

Deutschlandweit wird dieser Tage über die TuS Dassendorf berichtet, aber das liegt nicht etwa am neuen Trainer. Der Hamburger Oberligist hat den ehemaligen Nationalspieler Max Kruse als Zugang vorgestellt, dabei wechselt er nur als Teilzeit-Spieler in die Hansestadt.

Kruse und Harnik gingen schon gemeinsam für Werder Bremen auf Torejagd, nach aktuellem Stand ist Kruse aber noch nicht fit. „Wir haben jetzt noch knapp zwei bis drei Wochen bis zum Saisonstart in der Oberliga und die Zeit werde ich nutzen, mich so gut es geht fit zu machen“, erklärte der 37-Jährige im Gespräch mit RTL/ntv. Er liebäugelt mit einem Debüt am 30. Januar im Topspiel gegen den Eimsbütteler TV.

"Max Kruse wird ab sofort für unsere Farben auflaufen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler wird künftig Teil unserer Mannschaft sein und uns sportlich unterstützen", gibt die TuS Dassendorf bekannt. "Seine regionale Verbundenheit sowie seine sportliche Qualität waren zentrale Faktoren für das Engagement. Herzlich Willkommen am Wendelweg." Ein Transferhammer, schließlich spielt auch schon Ex-Bundesliga-Spieler Martin Harnik für den Oberliga-Klub.

Kruse nutzt das Zweitspielrecht

Doch exklusiv für Dassendorf wird Kruse nicht spielen, denn wie er auch noch erklärt hat, bleibt er Spieler des BSV Dersim in Berlin. Wie das funktionieren soll? Kruse: "Das Zweitspielrecht ist ja möglich dadurch, dass 200 Kilometer Entfernung dazwischenliegen und wir halt mit Dersim in der Bezirksliga spielen. Ich versuche, das ein bisschen zu kombinieren. Ob ich jetzt jedes Wochenende zwei Spiele machen kann, wird sich zeigen."

Aber auch ein Teilzeit-Kruse wird Dassendorf helfen, denn die notwendige Qualität besitzt er auch im gehobenen Fußballer Alter. Motiviert sei er in jedem Fall - nicht zuletzt wegen Harnik, der ihn motiviert habe. "Martin war immer der Meinung, ich bin nicht fit genug für Dassendorf. Es hat mich schon getriggert, und deswegen habe ich gedacht: Neujahrsvorsätze, warum denn nicht? Es reizt mich einfach, noch mal auf dem Niveau zu spielen. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme die Herausforderung einfach mal an, und ob es am Ende klappt und wie oft ich eigentlich da bin, das wird man dann sehen", meint Kruse, der in der Bundesliga 307-mal gespielt, 97-mal getroffen und 79-mal assistiert hat.

Neuer Trainer für TuS Dassendorf

Bleibt Kruse über den Sommer hinaus bei der TuS Dassendorf, bekommt auch er einen neuen Trainer. Der Klub hat nämlich mit Oliver Zapel einen interessanten und langjährigen Regionalliga- und Drittliga-Coach vorgestellt - mehr hier.

