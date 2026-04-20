Warum der Abstieg zweier NRW-Teams in die 3. Liga wahrscheinlich ist

Schlechte Ausgangslage für Düsseldorf. – Foto: Michel Berndsen

In der 2. Bundesliga stehen nur noch vier Spieltage an, deshalb spitzt sich der Abstiegskampf ab Platz zehn mehr denn je zu. Schließlich liegen zwischen dem VfL Bochum und dem ersten direkten Abstiegsplatz, auf dem Fortuna Düsseldorf rangiert, lediglich fünf Zähler. Mit Blick auf die aktuelle Form und das Restprogramm ist es wahrscheinlich, dass F95 und Preußen Münster den Gang in die 3. Liga antreten müssen.

Entsprechend wirft FuPa Niederrhein einen Blick auf die Ausgangslange in der 2. Bundesliga - und Form und Restprogramm sprechen nicht für Fortuna Düsseldorf und Preußen Münster:

Normalerweise steht das Spielgeschehen der 2. Bundesliga auf FuPa nicht unbedingt im Fokus, immerhin endet die Berichterstattung außerhalb von Fan-Themen am Niederrhein oberhalb der 3. Liga. Doch ein Abstieg von Fortuna Düsseldorf hätte für die Ligen am Niederrhein weitreichende Folgen, denn dann müsste die U23 von Düsseldorf aus der Regionalliga West zwangsabsteigen und kommende Saison in der Oberliga Niederrhein spielen. Der vermehrte Aufstieg wäre ebenso beeinflusst wie die Startplätze des Fußballkreises Düsseldorf für den Niederrheinpokal .

Die SG Dynamo Dresden (35 Punkte) hat ein nahezu maßgeschneidertes Restprogramm, um den Klassenerhalt selbst in der Hand zu haben: Mit Fortuna Düsseldorf, Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel trifft die Mannschaft gleich dreimal auf direkte Konkurrenten. Der Auftakt in Düsseldorf kommt dabei einem Endspiel gleich. Zudem geht es gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Der VfL Bochum (36 Punkte) geht als Zehnter ins Finale und hat mit Greuther Fürth und Arminia Bielefeld gleich zwei direkte Konkurrenten vor der Brust. Gerade diese Partien könnten vorentscheidend sein, ehe mit Hannover 96 und dem Karlsruher SC zwei unangenehme Aufgaben folgen.

Auch Holstein Kiel (35 Punkte) hat mehrere Schlüsselspiele vor sich.: Nach der schweren Auswärtsaufgabe bei Hertha BSC folgen mit Braunschweig, 1. FC Magdeburg und Dresden drei direkte Duelle, die dem Team die Chance geben, sich selbst entscheidend abzusetzen.

Der 1. FC Magdeburg (33 Punkte) hat im Vergleich ein schwierigeres Restprogramm. Mit Hertha BSC und dem 1. FC Kaiserslautern warten zwei Teams aus der oberen Tabellenhälfte, während das Auswärtsspiel in Kiel zum zentralen Schlüsselspiel wird.

Für die SpVgg Greuther Fürth (33 Punkte) beginnt das Finale direkt mit einem richtungsweisenden Duell in Bochum. Hinzu kommen Spiele gegen Nürnberg, Hertha und Düsseldorf - insbesondere das Saisonfinale gegen Fortuna könnte enorme Bedeutung bekommen.

Die Arminia Bielefeld (32 Punkte) startet beim Tabellenletzten Preußen Münster - ein Pflichtsieg im Abstiegskampf. Danach folgen mit Bochum und Kaiserslautern sowie Hertha Gegner, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Gerade das Heimspiel gegen Bochum dürfte entscheidend sein.

Braunschweig, Düsseldorf und Münster haben ein Hammer-Programm zum Abschluss

Ein schweres Restprogramm wartet auf Eintracht Braunschweig (31 Punkte). Mit Kaiserslautern, Kiel und Dresden stehen drei direkte oder anspruchsvolle Duelle an, ehe am letzten Spieltag der Gang zu Tabellenführer FC Schalke 04 folgt.

Für Fortuna Düsseldorf (31 Punkte) beginnt die entscheidende Phase mit dem Heimspiel gegen Dresden - ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Danach warten mit Schalke und SV 07 Elversberg zwei Topteams, bevor es zum Abschluss nach Fürth geht.

Am schwierigsten ist die Ausgangslage beim SC Preußen Münster (28 Punkte). Zwar bietet das Heimspiel gegen Bielefeld noch eine Chance, doch danach folgen mit Hannover, SV Darmstadt 98 und Elversberg drei deutlich schwerere Aufgaben.

Prognose: Form und Programm sprechen gegen Düsseldorf und Münster

Die Konstellation im Tabellenkeller deutet auf ein dramatisches Finale hin, in dem vor allem die direkten Duelle den Ausschlag geben werden. Der SC Preußen Münster hat trotz der theoretischen Chance die schwächste Ausgangslage. Sowohl Form als auch Restprogramm sprechen gegen den Klassenerhalt. Auch bei Fortuna Düsseldorf ist die Situation kritisch: Die Mannschaft geht mit der schwächsten Form aller Teams in die verbliebenen Spiele und hat zudem ein schweres Restprogramm. Damit deutet Vieles auf einen direkten Abstieg dieser beiden Klubs hin - im Falle von Düsseldorf mit Folgen für den Amateurfußball am Niederrhein.

Auf Rang 16 dürfte sich ein enges Rennen entwickeln. Die ungünstige Mischung aus Form und Spielplan spricht gegen Eintracht Braunschweig, das voraussichtlich auf dem Relegationsplatz landen wird. Dahinter kämpfen insbesondere Arminia Bielefeld und Greuther Fürth darum, sich knapp über den Strich zu retten.

Etwas bessere Karten haben 1. FC Magdeburg, Dynamo Dresden und Holstein Kiel. Vor allem Kiel überzeugt durch eine stabile Form und ein günstiges Restprogramm, während Dresden von den vielen direkten Duellen profitieren kann. Auch der VfL Bochum sollte aufgrund seines kleinen Punktevorsprungs trotz schwächerer Form über dem Strich bleiben.

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