Niederrheinpokal 2026/27: Teilnehmer, Plätze und die 3. Liga

Packende Duelle wie im Viertelfinale zwischen 1. FC Bocholt und RW Oberhausen wird es auch ab Sommer wieder im Niederrheinpokal geben! – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Der Niederrheinpokal ist das Tor zum Traumspiel gegen den FC Bayern München oder Borussia Dortmund. Wer nämlich den Verbandspokal gewinnt, darf an der 1. Runde des DFB-Pokals teilnehmen, sich über einen Geldsegen freuen und auf einen attraktiven Gegner aus der Bundesliga hoffen. FuPa erklärt, wer am Niederrheinpokal 2026/27 teilnehmen darf. Der Weg führt für 40 Teams über den Kreispokal. Und: Warum die 3. Liga diesmal Einfluss auf den Wettbewerb haben kann und wieso Fortuna Düsseldorf möglicherweise eine Rolle spielt.

Wie immer gilt im Niederrheinpokal: Die Teams ab der Oberliga sind für die 1. Runde automatisch qualifiziert sind. Neben Drittligist Rot-Weiss Essen, den Regionalliga-Klubs MSV Duisburg, 1. FC Bocholt, Rot-Weiß Oberhausen, Wuppertaler SV und SSVg Velbert sind auch die 18 Teilnehmer der Oberliga gesetzt. Sonach stehen 24 der 64 Teilnehmer bereits fest, bevor in irgendeinem Wettbewerb überhaupt eine Minute gespielt wurde.

Die 40 weiteren Plätze gehen an die 12 Fußball-Kreise. Durch die Fusion der Kreise Remscheid und Solingen zum Fußballkreis Remscheid-Solingen wurden die bisherigen Plätze zusammengezählt - und der neue Kreis stellt am Saisonende gleich drei Teilnehmer. Das ist mittlerweile auch die Mindestzahl für alle Kreise, nur die Kreise Essen, Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Kempen-Krefeld und Kleve-Geldern stellen vier Mannschaften.