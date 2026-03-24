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Niederrheinpokal 2026/27: Teilnehmer, Plätze und die 3. Liga
Niederrheinpokal: Auch in der Saison 2026/27 sind wieder 24 Teams gesetzt, allerdings hoffen Kleve-Geldern und Rees-Bocholt auf den MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen! Fortuna Düsseldorf kann eine Rolle spielen. Welche Teams ansonsten qualifiziert sind und wer plötzlich drei Niederrheinpokal-Tickets hat.
von André Nückel · Heute, 10:50 Uhr · 0 Leser
Packende Duelle wie im Viertelfinale zwischen 1. FC Bocholt und RW Oberhausen wird es auch ab Sommer wieder im Niederrheinpokal geben! – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto
Der Niederrheinpokal ist das Tor zum Traumspiel gegen den FC Bayern München oder Borussia Dortmund. Wer nämlich den Verbandspokal gewinnt, darf an der 1. Runde des DFB-Pokals teilnehmen, sich über einen Geldsegen freuen und auf einen attraktiven Gegner aus der Bundesliga hoffen. FuPa erklärt, wer am Niederrheinpokal 2026/27 teilnehmen darf. Der Weg führt für 40 Teams über den Kreispokal. Und: Warum die 3. Liga diesmal Einfluss auf den Wettbewerb haben kann und wieso Fortuna Düsseldorf möglicherweise eine Rolle spielt.
Wie immer gilt im Niederrheinpokal: Die Teams ab der Oberliga sind für die 1. Runde automatisch qualifiziert sind. Neben Drittligist Rot-Weiss Essen, den Regionalliga-Klubs MSV Duisburg, 1. FC Bocholt, Rot-Weiß Oberhausen, Wuppertaler SV und SSVg Velbert sind auch die 18 Teilnehmer der Oberliga gesetzt. Sonach stehen 24 der 64 Teilnehmer bereits fest, bevor in irgendeinem Wettbewerb überhaupt eine Minute gespielt wurde.
Die 40 weiteren Plätze gehen an die 12 Fußball-Kreise. Durch die Fusion der Kreise Remscheid und Solingen zum Fußballkreis Remscheid-Solingen wurden die bisherigen Plätze zusammengezählt - und der neue Kreis stellt am Saisonende gleich drei Teilnehmer. Das ist mittlerweile auch die Mindestzahl für alle Kreise, nur die Kreise Essen, Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Kempen-Krefeld und Kleve-Geldern stellen vier Mannschaften.
Sollte Fortuna Düsseldorf allerdings aus der 2. Bundesliga absteigen, hätte Düsseldorf nur noch drei Plätze, weil Düsseldorf als gesetzter Drittligist automatisch einen Platz erhält.
Kleve-Geldern und Rees-Bocholt drücken MSV und RWE die Daumen
Hinweis: Sollten der MSV Duisburg oder Rot-Weiss Essen aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufsteigen, verringert sich die Zahl der gesetzten Mannschaften um jeweils eins - maximal zwei. Zuerst würde der Fußballkreis Kleve-Geldern profitieren, dann käme Rees-Bocholt. In diesem Fall wäre selbst der Verlierer des Spiels um Platz drei als vierte Mannschaft für den Niederrheinpokal qualifiziert.
Diese Niederrheinpokal-Teilnehmer für 2026/27 stehen schon fest