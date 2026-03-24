 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Niederrheinpokal 2026/27: Teilnehmer, Plätze und die 3. Liga

Niederrheinpokal: Auch in der Saison 2026/27 sind wieder 24 Teams gesetzt, allerdings hoffen Kleve-Geldern und Rees-Bocholt auf den MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen! Fortuna Düsseldorf kann eine Rolle spielen. Welche Teams ansonsten qualifiziert sind und wer plötzlich drei Niederrheinpokal-Tickets hat.

von André Nückel · Heute, 10:50 Uhr · 0 Leser
Packende Duelle wie im Viertelfinale zwischen 1. FC Bocholt und RW Oberhausen wird es auch ab Sommer wieder im Niederrheinpokal geben!
Packende Duelle wie im Viertelfinale zwischen 1. FC Bocholt und RW Oberhausen wird es auch ab Sommer wieder im Niederrheinpokal geben! – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

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Der Niederrheinpokal ist das Tor zum Traumspiel gegen den FC Bayern München oder Borussia Dortmund. Wer nämlich den Verbandspokal gewinnt, darf an der 1. Runde des DFB-Pokals teilnehmen, sich über einen Geldsegen freuen und auf einen attraktiven Gegner aus der Bundesliga hoffen. FuPa erklärt, wer am Niederrheinpokal 2026/27 teilnehmen darf. Der Weg führt für 40 Teams über den Kreispokal. Und: Warum die 3. Liga diesmal Einfluss auf den Wettbewerb haben kann und wieso Fortuna Düsseldorf möglicherweise eine Rolle spielt.

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Wie immer gilt im Niederrheinpokal: Die Teams ab der Oberliga sind für die 1. Runde automatisch qualifiziert sind. Neben Drittligist Rot-Weiss Essen, den Regionalliga-Klubs MSV Duisburg, 1. FC Bocholt, Rot-Weiß Oberhausen, Wuppertaler SV und SSVg Velbert sind auch die 18 Teilnehmer der Oberliga gesetzt. Sonach stehen 24 der 64 Teilnehmer bereits fest, bevor in irgendeinem Wettbewerb überhaupt eine Minute gespielt wurde.

Die 40 weiteren Plätze gehen an die 12 Fußball-Kreise. Durch die Fusion der Kreise Remscheid und Solingen zum Fußballkreis Remscheid-Solingen wurden die bisherigen Plätze zusammengezählt - und der neue Kreis stellt am Saisonende gleich drei Teilnehmer. Das ist mittlerweile auch die Mindestzahl für alle Kreise, nur die Kreise Essen, Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Kempen-Krefeld und Kleve-Geldern stellen vier Mannschaften.

Sollte Fortuna Düsseldorf allerdings aus der 2. Bundesliga absteigen, hätte Düsseldorf nur noch drei Plätze, weil Düsseldorf als gesetzter Drittligist automatisch einen Platz erhält.

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40 Teilnehmer werden über den Kreispokal ermittelt - die Verteilung

  • Essen - 135 Mannschaften: 4 Teilnehmer
  • Duisburg, Dinslaken, Mülheim - 120 Mannschaften: 4 Teilnehmer
  • Kempen & Krefeld - 116 Mannschaften: 4 Teilnehmer
  • Düsseldorf - 111 Mannschaften: 4 Teilnehmer
  • Kleve & Geldern - 105 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Rees & Bocholt - 100 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Remscheid & Solingen - 100 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Wuppertal & Niederberg - 95 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Mönchengladbach & Viersen - 90 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Grevenbroich & Neuss - 87 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Oberhausen & Bottrop - 85 Mannschaften: 3 Teilnehmer
  • Moers - 82 Mannschaften: 3 Teilnehmer
    Gesamt: 40 Teilnehmer

Kleve-Geldern und Rees-Bocholt drücken MSV und RWE die Daumen

Hinweis: Sollten der MSV Duisburg oder Rot-Weiss Essen aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufsteigen, verringert sich die Zahl der gesetzten Mannschaften um jeweils eins - maximal zwei. Zuerst würde der Fußballkreis Kleve-Geldern profitieren, dann käme Rees-Bocholt. In diesem Fall wäre selbst der Verlierer des Spiels um Platz drei als vierte Mannschaft für den Niederrheinpokal qualifiziert.

Diese Niederrheinpokal-Teilnehmer für 2026/27 stehen schon fest

  1. Rot-Weiss Essen (3. Liga)
  2. MSV Duisburg
  3. Rot-Weiß Oberhausen
  4. Wuppertaler SV
  5. 1. FC Bocholt
  6. SSVg Velbert (alle Regionalliga)

    Teilnehmer Oberliga Niederrhein

  7. KFC Uerdingen
  8. Sportfreunde Baumberg
  9. Ratingen 04/19
  10. SpVg Schonnebeck
  11. VfB 03 Hilden
  12. SV Sonsbeck
  13. SC Union Nettetal
  14. 1. FC Kleve
  15. ETB Schwarz-Weiß Essen
  16. VfB Homberg
  17. TSV Meerbusch
  18. FC Büderich
  19. SC St. Tönis
  20. 1. FC Monheim
  21. SV Biemenhorst
  22. Holzheimer SG
  23. VfL Jüchen-Garzweiler
  24. Blau-Weiß Dingden

    Teilnehmer Kreispokal Duisburg, Dinslaken, Mülheim

  25. Duisburger FV
  26. Sportfreunde Hamborn 07
  27. FSV Duisburg
  28. VfB Speldorf

    Teilnehmer Kreispokal Düsseldorf

  29. Lohausener SV
  30. Hilden 05/06
  31. DSC 99 Düsseldorf
  32. FC Kosova Düsseldorf

    Teilnehmer Kreispokal Essen

  33. SC Werden-Heidhausen
  34. ESC Rellinghausen
  35. FC Kray
  36. SG Essen-Schönebeck

    Teilnehmer Kreispokal Grevenbroich-Neuss

  37. SC Kapellen-Erft
  38. 1. FC Grevenbroich-Süd
  39. SV Uedesheim / SV Rosellen

    Teilnehmer Kreispokal Kempen-Krefeld

  40. OSV Meerbusch / SSV Grefrath
  41. TSV Kaldenkirchen / Viktoria Anrath
  42. SuS Schaag / VSF Amern
  43. Viktoria Krefeld / SC Union Nettetal

    Teilnehmer Kreispokal Kleve-Geldern

  44. Viktoria Goch
  45. SF Broekhuysen
  46. DJK Twisteden / SV Veert

    Teilnehmer Kreispokal Moers

  47. Büdericher SV
  48. TuS Xanten
  49. SV Scherpenberg

    Teilnehmer Kreispokal Mönchengladbach-Viersen

  50. Sportfreunde Neuwerk
  51. Rheydter SV
  52. SpVg Odenkirchen

    Teilnehmer Kreispokal Oberhausen-Bottrop

  53. Spvgg Sterkrade-Nord / VfB Bottrop
  54. Schwarz-Weiß Alstaden / SC Oberhausen
  55. Eine dieser vier Mannschaften.

    Teilnehmer Kreispokal Rees-Bocholt

  56. SV Haldern / SV Rees / VfL Rhede / SV Friedrichsfeld
  57. SV Haldern / SV Rees / VfL Rhede / SV Friedrichsfeld
  58. SV Haldern / SV Rees / VfL Rhede / SV Friedrichsfeld

    Teilnehmer Kreispokal Remscheid-Solingen

  59. SV Solingen / TSV Solingen, VfB Marathon Remscheid / FC Remscheid, 1. Spvg Solingen-Wald 03 / DV Solingen, VfB Langenfeld / TuSpo Richrath
  60. SV Solingen / TSV Solingen, VfB Marathon Remscheid / FC Remscheid, 1. Spvg Solingen-Wald 03 / DV Solingen, VfB Langenfeld / TuSpo Richrath
  61. SV Solingen / TSV Solingen, VfB Marathon Remscheid / FC Remscheid, 1. Spvg Solingen-Wald 03 / DV Solingen, VfB Langenfeld / TuSpo Richrath

    Teilnehmer Kreispokal Wuppertal-Niederberg

  62. 1. FC Wülfrath
  63. TSV Ronsdorf
  64. SC Sonnborn / TFC Wuppertal

>>> Hier geht es zur Chronik des Niederrheinpokals

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