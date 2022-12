Walldorfs Dauertrainer freut sich über eine "richtige" Winterpause Regionalliga Südwest +++ Nach zwei Hammer-Saisons dürfen die FCA-ler diesen Winter durchschnaufen +++ Einstelliger Tabellenplatz ist das Ziel für die Restrückrunde

Herr Born, so entspannt durften Sie schon seit einigen Jahren nicht mehr Richtung Rückrunde blicken.

Matthias Born: Entspannt ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber da wo wir gerade stehen, haben wir ein ordentliches Polster nach hinten und nach vorne die realistische Chance, Platz sieben anzugreifen. Unser Ziel ist nach wie vor einen einstelligen Tabellenplatz zu ergattern.

Generell fühlt es sich mal wieder nach einer normalen Saison an, es schaut ja aktuell nach drei Absteigern aus. In den letzten Spielzeiten musste man coronabedingt mit bis zu sieben Absteigern rechnen.

Zusätzlich winkt nach sieben Jahren mal wieder die Teilnahme am DFB-Pokal.

Da haben wir mit dem FC Zuzenhausen Mitte März erst einmal einen Halbfinalisten vor der Brust, der diese Runde in der Verbandsliga dem VfR Mannheim Paroli bietet. Alleine das sagt einiges über deren Qualität aus.

Zurück zur Liga: Sind zehn Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz schon die halbe Miete?

Das würde ich definitiv nicht so sagen. Fußball ist verrückt, das hat man gerade erst im WM-Finale gesehen. Fakt ist, dass wir nach der Winterpause schnell in die Spur kommen und für klare Verhältnisse sorgen wollen.

Gefühlt hat Ihre Mannschaft mehr Punkte liegen lassen, als glücklich zusammengekratzt. Gehen Sie mit dieser Behauptung mit?

Ja, es waren einige knappe Partien dabei, in denen das Pendel gegen uns ausgeschlagen hat. Wenn es mal deutlich wurde wie bei der 0:6-Niederlage gegen Steinbach, haben die Spieler aber eine tolle Moral gezeigt und sind gestärkt daraus hervorgegangen. Insgesamt hat es ein bisschen gedauert, ehe die Jungs sich und ihren Rhythmus gefunden hatten.

Was auffällt sind 40 Gegentore und damit die meisten aller Regionalligisten. Zwei Gegentore im Schnitt sind fraglos zu viel, oder?

Als Mannschaft haben wir zum Ende der Vorrunde hin schon wesentlich besser verteidigt. Letztendlich haben vier Spiele, in denen wir 21 Tore kassierten, zu dieser hohen Zahl an Gegentoren geführt. Da gilt es in der Rückrunde besser zu sein und an einem chancenlosen Tag, den es ab und zu mal geben kann, mal 0:2 zu verlieren und keine Sechs zu kassieren.