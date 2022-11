"Wahrscheinlich die beste erste Halbzeit, die wir je gespielt haben" Oberliga Süd +++ SV Westerhausen feiert gegen Sandersdorf den dritten Sieg in Serie

Es gebe diese Tage, da spüre man als Trainer schon beim Aufwärmen: Heute geht was. Samstag sei wieder so einer gewesen. „Ob es dann auch auf dem Platz so läuft, weiß man da noch nicht“, so Marco Wagner. Doch am Samstag lief es. Mit dem 2:0 gegen Union Sandersdorf feierten Coach Wagner und das Oberligateam des SV Westerhausen den dritten Sieg in Folge.

Teamgeist und Leidenschaft hätten wieder mal den Ausschlag gegeben. „Das war wahrscheinlich die beste erste Halbzeit, die wir je gespielt haben“, lobte Wagner, legte aber gleichzeitig den Finger in die Wunde. „Wir hätten höher führen müssen.“ Nach vier Minuten hätte es gefühlt 3:0 stehen können. Denn Westerhausen schickte sich an, Union schwindlig zu spielen. Doch nach dem 1:0 durch Niclas Buschke, da waren gerade 20 Sekunden gespielt, standen in der Folge zweimal der Pfosten und einmal der erst 19- jährige Keeper Yannik Tom Hanak im Weg. Sandersdorf verbuchte in der gesamten ersten Halbzeit zwei Möglichkeiten. „Wir hatten da schon sieben, acht“, so Wagner.

Deshalb musste er in der Pause gar nichts groß sagen. „Es war ein tolle erste Halbzeit von der Intensität, der Leidenschaft und dem Fußballerischen her.“ Deshalb forderte er auch nur, fokussiert zu bleiben und genauso weiterzumachen. Freilich, das Spiel sei offener geworden. „Aber, dass war auch nicht anders zu erwarten“, so Westerhausens Trainer. Das Chancenplus habe trotz allem aufseiten der Hausherren gelegen. Und nachdem Unions Kapitän Steffen Fritzsch in der 56 Minute Gelb-Rot gesehen hatte, gelang rund 120 Sekunden später das 2:0.

Fokussierte Leistungen sorgen für gute Stimmung

Marcelo Franceschi hatte sich auf der linken Seite gegen zwei Sandersdorfer durchgesetzt und am langen Pfosten kam Denis Neumann angerauscht. Hanak war chancenlos. „Da war eigentlich der Deckel drauf“, so Wagner, der sich gewünscht hätte, dass diese oder jene Situation besser zu Ende gespielt worden wäre. Aber: „Wir wollten mal wieder zu Null spielen. Das ist uns gelungen und ganz wichtig.“ Nur einen Freistoß, der an der Latte landete, ließen die Westerhäuser auf dem heimischen Wolfsberg noch zu. „Ich denke aber, den hätte unser Keeper gehabt“, ist Wagner überzeugt. „Der Sieg war absolut verdient, und mein Kompliment geht an die Mannschaft. Sie ist im Moment sehr fokussiert, und es herrscht gute Stimmung.“ Zudem habe man jedes Spiel analysiert und aufbereitet und der absolute Wille, Spiele zu gewinnen, sei da. „Das hat uns am Anfang der Saison ein wenig gefehlt“, so Wagner.