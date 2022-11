VSV gewinnen Verfolgerduell in Wiepenkathen Altherren Kreisliga Stade: Apensen geht gegen A/O unter - Stade souverän im Alten Land

Eine ganz starke Saison spielt bislang der TSV Wiepenkathen. Ausgerechnet in Immenbeck gab zuletzt allerdings die erste Saisonniederlage. Gegen die VSV Hedendorf/Neukloster sollte es jetzt im Topspiel Wiedergutmachung geben. Doch auch gegen die Elf von Christian Brugner verlor der TSV und damit auch Platz 2 an den Gegner. Spitzenreiter VfL Güldenstern spielte das in die Karten. Das Radtke-Team gewann bei der immer weiter abrutschenden AHSG Altes Land mit 8:1, baute die Führung in der Tabelle auf vier Zähler aus. So langsam Richtung Spitzengruppe kämpft sich Titelverteidiger Oste/Oldendorf heran. In Horneburg hatte der FC allerdings viel Mühe, ehe der 2:1-Erfolg eingetütet war. Etwa eine Woche nach dem ersten Saisonsieg kam Schlusslicht TSV Apensen gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf mit 1:12 unter die Räder. Bereits zur Pause stand es 0:8. Unentschieden trennten sich zwei Teams aus dem Tabellenkeller. Nach einer 3:1-Führung reichte es dem TuS Eiche Bargstedt gegen den TSV Eintracht Immenbeck nur zu einem 3:3. Bei Sieg wäre Eiche an der Eintracht vorbeigezogen.

Harsefelds Sebastian Allers führt weiter mit 14 Treffern die Torschützenliste an, vor Stades Matej Kocmarsky (8) und Wiepenkathens Juri Loresch (6).