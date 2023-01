FuPa Stade Wintercheck: TuS Harsefeld Altherren Kreisliga: Tormaschinerie mit zu vielen Punktverlusten

Die beste Offensive der Altherren Kreisliga, der TuS Harsefeld, läuft wieder dem VfL Güldenstern Stade hinterher. Mit 55 Treffern in 11 Begegnungen machte die Mannschaft von Trainer Christian Wolff einiges richtig, doch in den direkten Duellen an der Spitze blieben viele Punkte liegen. Der hohe Derbysieg gegen Ahlerstedt/Ottendorf entschädigte ein wenig, ändert allerdings nichts daran, dass die Harsefelder sechs Zähler hinter Stade liegen. Hier folgen die Antworten von Christian Wolff im FuPa Stade Wintercheck.