FuPa Stade Wintercheck: AHSG Altes Land Altherren Kreisliga: Junge Spieler fehlen - Nach gutem Start abgefallen

Die AHSG Altes Land startete mit drei Siegen in die Saison. Das Team von Spielertrainer Jan Breuer grüßte von Platz 1 der Tabelle. Dann folgten acht Partien ohne Sieg mit nur zwei Punkten und der Fall auf den 7. Rang. Laut Breuer waren da auch enttäuschende Ergebnisse dabei. Hier sind seine Antworten im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Da unsere Platzsituation schwierig ist, können wir momentan nur in der Halle kicken. Winterpause gab es keine. Highlight war die Weihnachtsfeier.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Die Hoffnung stirbt zuletzt...alles beim Alten

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Nein, nicht zufrieden - leider aber ein Abbild der Trainingsbeteiligung und mittlerweile des Altersschnitts von 40 Jahren.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Da gab es keine Besonderheiten - man kennt sich ja seit Jahren.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Nach dem guten Start in die Saison sind wir doch ziemlich eingebrochen zum Ende hin. Die Heimniederlage gegen Bargstedt ist da sicherlich negativ hervorzuheben.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?