FuPa Stade Wintercheck: VSV Hedendorf/Neukloster Altherren Kreisliga: Favorit Stade ein Bein gestellt - Formschwankungen noch zu groß

Die VSV Hedendorf/Neukloster haben sich in der Spitzengruppe der Altherren Kreisliga etabliert. Bei etwas mehr Konstanz wäre vermutlich noch mehr als der aktuell 3. Platz möglich. In Stade beim großen Favoriten gewann das Team von Trainer Christian Brugner 2:1 und brachte dem VfL Güldenstern damit die bislang einzige Niederlage bei. Hier folgen die Antworten im FuPa Stade Wintercheck von Co-Spielertrainer Arne Rosenbohm.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wie jedes Jahr haben wir auch diesen Winter wieder komplett durchtrainiert, auch zwischen den Feiertagen. Neben 2 Testspielen werden wir aller Voraussicht nach dieses Jahr an den Hallenkreismeisterschaften teilnehmen und hoffen, dass alle gesund zurückkehren. Sonst ist nichts weiter geplant.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Stand jetzt bleibt alles wie es ist.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir haben gezeigt, dass wir mit jeder Mannschaft mithalten können. Als Zwischenergebnis stehen wir im Pokal-Halbfinale und in der neuen Meisterschaftsrunde. Das stimmt erst einmal positiv. Allerdings sind unsere Formschwankungen eher noch größer geworden im Vergleich zur Vorsaison. Da müssen wir konzentrierter werden, wenn wir dieses Jahr etwas mitnehmen wollen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Gerade am Anfang der Saison fand ich die Leistungen von Wiepenkathen und Altes Land bemerkenswert. Auch wenn beide zum Ende der Hinrunde ergebnistechnisch etwas eingebrochen sind, haben beide gezeigt, wozu sie in der Lage sind.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Am meisten Spaß gemacht hat mit Sicherheit der 3-0 Derbysieg gegen Harsefeld im Pokal. Vor allem, weil wir kurz vorher in der Liga gegen den TuS verloren haben und somit das negative Beispiel der Hinrunde ist :-)

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Auch wenn Stade in den letzten Jahren personellen Aderlass hatte, merkt man einfach in jedem Spiel, wie abgezockt die Jungs sind. Von daher ist der VfL Güldenstern für mich auch wieder klarer Favorit, auch wenn die Konkurrenz immer näher kommt.