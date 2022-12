Du wirst automatisch weitergeleitet...

Vor einem Jahr traf Wettringen, hier mit Paul Höffer (in Schwarz), im Kreispokal auf Oberligist FC Eintracht Rheine und verlor nur knapp im Elfmeterschießen. In dieser Saison war bereits in Runde 1 bei Bezirksligist SpVg Emsdetten 05 Schluss. – Foto: Hardy Krebs

Vorwärts Wettringen: Wensing wird ins siebte Jahr gehen Beim Staffel 4-Landesligisten FC Vorwärts Wettringen hält seit Sommer 2017 Chefcoach Patrick Wensing das Zepter in der Hand. Nun steht fest, dass der 33-Jährige in sein siebtes Jahr in der kommenden Spielzeit gehen wird. Auch Co-Trainer Hendrik Artmann bleibt den Wettringern erhalten. "Die Verlängerung war schnell gemacht. Ich bin sehr glücklich in Wettringen. Wir haben ja nur einen Steinwurf vom Platz entfernt ein Haus gebaut. So lässt sich das Privatleben mit dem Fußball bestens vereinen. Die Arbeit mit Hendrik Artmann läuft harmonisch. Die Voraussetzungen sind hier ideal. Für mich ist nichts anderes in Frage gekommen", berichtet Wensing dem Münsterland-Portal "Heimspiel Online". Wensing führte Wettringen im Sommer 2020 zurück in die Landesliga dank der damaligen "Corona-Aufstiegsregelung" nach dem Abbruch der Saison. Für Vorwärts ist es die dritte Landesliga-Arä nach 1995 bis 2003 und dem kurzen Intermezzo von 2008 bis 2010. Der aktuelle Platz 7 täuscht ein wenig darüber hinweg, dass der Vorsprung auf die Abstiegsplätze nur sechs Punkte beträgt. Am Mittwoch verlor Wettringen nach fünf Spielen ohne Niederlage im vorgezogenen Spiel des 16. Spieltags erstmals wieder (1:3 bei Eintracht Ahaus). Am 11. Dezember kommt es zum Abschluss des Jahres zum wichtigen Heimspiel gegen den in der Abstiegszone platzierten Werner SC.