Vorhang auf zur neuen Hallensaison

Anpfiff in Lebach: Mit dem Turnier des SV Landsweiler startet an diesem Freitag die Qualifikations-Serie für das saarländische Hallenmasters. Mit dabei in der Sporthalle in Lebach ist neben Masters-Titelverteidiger SF Köllerbach auch der kommende Trainer der SG Lebach-Landsweiler.

Das ist ein zusätzlicher Text der Saarbrücker Zeitung, der jetzt das Fupa-Angebot erweitert.

Den kompletten Bericht gibt es hier (SZ+ für nur 1 € pro Woche).