Vor 50 Jahren - RWL erhält nach Aufstieg 200.000 DM von der Stadt In der Saison 1972/73 feierte der damalige frische Fusionsverein RW Lüdenscheid erstmals den Aufstieg in die 2. Liga, die Regionalliga West. Diese war bundesweit eine von fünf Staffeln unterhalb der Bundesliga. Erst 1974 wurde die 2. Bundesliga eingeführt.

Bericht vom 22. Juli 1973 aus einer damaligen Fußball-Zeitschrift:

PARADE - die Aufsteiger zur Regionalliga: RW Lüdenscheid

200 000 DM städtische Hilfe

Zum Sieg über Bielefeld zählte Lüdenscheid 15 000

Über 60 Jahre lang hatten sich die beiden größten Lüdenscheider Fußballvereine, der RSV Höh und die Sportfreunde 08, bekämpft. 1971 erst fanden sie sich vernünftigerweise zu einer Fusion bereit. Der RSV hatte mit Mühe und Not die Verbandsliga gehalten, die Sportfreunde 08 waren nie über die Landesliga hinausgekommen.

Jetzt jedoch ging es bergauf. In der ersten Saison schaffte Rot-Weiß Lüdenscheid (das entspricht den Farben der 83.000 Einwohner-Stadt) unter Trainer Dr. Branislav Pavlovic, einem jugoslawischen Zahnarzt, den 6. Platz. Dann kam Werner Nagerski vom Lüner SV. Und mit ihm glückte auf Anhieb die Meisterschaft, und schließlich auch der Aufstieg in die Regionalliga. Aus den Einnahmen aus der Reklame im Nattenbergstadion (20 000 Zuschauer faßt es) erhält Rot-Weiß verteilt auf die nächste fünf Jahre 200 000 DM Starthilfe von der Stadt.

Regisseur der Mannschaft war im Meisterschaftsjahr der Ex-Dortmunder "Charly" Schütz (33), der in Lüdenscheid bleibt. Er konnte ab dem 9. Meisterschaftsspiel eingesetzt werden, Schütz selbst schoß neun Tore, gefährlichster Angreifer war jedoch Wolfgang Jakubowski mit 13 Treffern.

Die Fußballbegeisterung in Lüdenscheid ist groß. Zu den 15 Heimspielen kamen allein 63 000 Zuschauer. Zu Tausenden auch begleiteten die RWL-Fans ihre Mannschaft nach auswärts. Vereinsvorsitzender ist der Rechtsanwalt Jürgen Dietrich, der am Tag des Aufstieges Geburtstag feierte. Während der gesamten Saison und während der Aufstiegsspiele blieb Rot-Weiß zu Hause ungeschlagen. Zuschauerrekord wurde verzeichnet, als der VfB Bielefeld im Nattenbergstadion mit 2:1 besiegt wurde: 15 000 waren dabei.

Verträge erhalten in der Regionalliga aus dem Team, das den Aufstieg schaffte, nur zwei Spieler: Kuchta, ein starker Vorstopper, und Jakubowski. Daneben alle Neulinge. Alle anderen blieben Amateure. Man wirtschaftet sparsam: die Verträge sind nur 140 DM hoch. Dafür soll es für jeden gewonnenen Punkt pro Spieler 150 DM geben.

Die damaligen Kurzspielberichte zur Aufstiegsrunde:

27. Mai 1973: Union Ohligs - RW Lüdenscheid 4:4 (2:1)

Lüdenscheid: Faßbender - Boduszek, Kuchta, Blach, Schmitt-Kling (74. Lemiesz), Misterek, Linnhoff, Schütz, Jakubowski, Jarosch, Schymetzek (59. Schroedter)

Tore: 1:0 Frank (28.), 1:1 Jarosch (40.), 2.1 Arenth (45.), 2:2 Jakubowski (62.), 3:2 Lehr (62.), 3:3 Misterek (63.), 4:3 Lehr (68., FE), 4:4 Jakubowski (82.)

Schiedsrichter: Pesch (Köln)

Zuschauer: 12 500

Vor dem Seitenwechsel gaben die Gastgeber durch das druckvollere und durchdachtere Angriffsspiel den Ton an, versäumten aber in dieser Phase einen höheren Vorsprung herauszuschießen. Die Abwehr der Lüdenscheider geriet einige Male in arge Bedrängnis, ließ jedoch nur zwei Treffer zu.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Lüdenscheider enorm. Mit einer Großoffensive setzten sie die Ohlingser Hintermannschaft stark unter Druck. Kuchta schaltete sich wechselweise in den Angriff ein.

Die Platzherren verfielen in den Fehler, das Mittelfeld zu früh freizugeben. In die von Stockhausen nur unzulänglich organisierte Abwehr schlichen sich Unsicherheiten ein.

3. Juni 1973: RW Lüdenscheid - VfB Bielefeld 2:1 (0:0)

Lüdenscheid: Faßbender - Boduszek, Kuchta, Blach, Schmitt-Kling, Misterek, Linnhoff, Schütz, Jakubowski, Jarosch, Schroedter (79. Lemiesz)

Tore: 1:0 Linnhoff (60.), 2:0 Jakubowski (74.), 2:1 Buchborn (79.)

Schiedsrichter: Wicher (Hamm), ein ausgezeichneter Leiter

Zuschauer: 15 000

Beide Mannschaften boten ein ausgezeichnetes Spiel, das an Schnelligkeit, Spannung und Dramatik kaum zu überbieten war. Vor der Pause vereitelte Faßbender einen frühen Rückstand, als er drei Schüsse des gefährlichsten Bielefelder Stürmers Spiekerkötter prächtig parierte. Die klarste Chance aber vergab Schütz, als er den Ball nach einem Sololauf über das ganze Feld über die Querlatte schoß. Kurz darauf vergab Schröter freistehend.

Zu Beginn der zweiten Hälfte war der Lüdenscheider Sturmdrang kaum zu bremsen. Linnhoff verlängerte eine Ecke von Schütz per Kopfball zum umjubelten 1:0. Beim 2:0 leistete Linnhoff bei einem Solo am rechten Flügel glänzende Vorarbeit, Jakubowskis Kopfballaussetzer ins kurze Eck nach Linnhoffs Flanke war für den fehlerlos spielenden Klöpping nicht zu halten. In den letzten Minuten verteidigte Rot-Weiß im eigenen Strafraum fast mit der gesamten Mannschaft.

8. Juni 1973: RW Lüdenscheid - Viktoria Köln 2:2 (1:1)

Lüdenscheid: Faßbender - Boduszek, Kuchta, Blach, Schmitt-Kling, Misterek, Linnhoff, Schütz, Jakubowski, Jarosch, Schroedter (62. Lemiesz)

Tore: 1:0 Linnhoff (21.), 1:1 Wirtz (38.), 1:2 Roppel (54.), 2:2 Schütz (66., FE)

Schiedsrichter: Hermanns (Wermelskirchen), sehr unsicher, viele Fehlentscheidungen

Zuschauer: 10 000