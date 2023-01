Vom Ligakonkurrenten - SV Wachtberg holt Schuh-Abranches Landesliga, Staffel 1: Der SV Wachtberg holt den sechsten Winterneuzugang - Ricardo Schuh-Abranches kommt vom VfL Alfter.

Der SV Wachtberg stellt zurzeit die drittschwächste Defensive der Liga, im engen Abstiegskampf der Landesliga kann das noch von großer Bedeutung werden. Auch deshalb bastelt der Tabellen-14. in der Winterpause an seinem Kader und bedient sich dabei bei Ligakonkurrent VfL Alfter. Nach Enis-Mehmet Ali, Enrico Korkmaz, Abdulkadir Yaman, Marc Henschke und Daniel Saam ist Ricardo Schuh-Abranches bereits der sechste Winterneuzugang in Wachtberg.

Der nächste Jungspund

Mit dem 19-Jährigen Verteidiger bleibt der SVW seiner Transferstrategie, vor allem auf junge Spieler mit Potenzial zu setzen, weiter treu. Gerade im Abstiegskampf ist das natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden, kann mitunter aber die einzige Möglichkeit sein, Spieler von eigentlich stärker aufgestellten Ligakonkurrenten zu holen. So ist es auch bei Schuh-Abranches der vom Mittelrheinliga-Absteiger VfL Alfter in dieser Saison sieben Mal eingesetzt wurde, einmal spielte er von Beginn an.

Ausbildung beim Bonner SC

Der Defensivmann wurde beim Bonner SC ausgebildet und durchlief dort die Jugendmannschaften von der U8 bis zur U19. Beim BSC sammelte er regelmäßig Erfahrung in den höchsten Ligen am Mittelrhein und half dabei die U19 des Vereins zum Abschied in die U19-Bundesliga zu hieven. Den Sprung bei den Herren ging er vor der aktuellen Saison nicht bei seinem Stammverein, sondern eben in Alfter. Nach einem halben Jahr zieht Schuh-Abranches nun zum nächsten Landesligisten weiter.