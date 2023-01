Vom Fußballplatz in die Fashionwelt Als aktive Sportler blieb Christian Petry, Marco Michalzik und Christian Köppen die Profiwelt verwehrt. Nun wollen die drei ehemaligen Kicker des TuS Gerresheim mit ihrer eigenen Modemarke durchstarten.

Mit dem Modelabel „missing icon“ möchten Petry, Köppen und Michalzik die Brücke schlagen zwischen der Fußballwelt von damals und moderner Streetwear. „Ikonen wie Ronaldinho oder Zidane haben uns nicht nur auf, sondern auch abseits des Platzes inspiriert. Mit unserer Marke möchten wir unsere Begeisterung für den damaligen Fußball und die damalige Zeit zum Ausdruck bringen“, sagt Marco Michalzik.

Der 31-Jährige ist der kreative Kopf des Dreigestirns. Michalzik, der als selbstständiger Marketingexperte auch mit aktuellen Profis wie David Alaba (Real Madrid) zusammenarbeitet, zeichnet in erster Linie für das Design der Kleidung verantwortlich. „Wir stellen keine Fanartikel her, sondern Kleidung, die Menschen zwischen 20 und 40 Jahren im Alltag auf der Straße tragen können“, führt der insbesondere für die Zahlen und Buchhaltung zuständige Christian Petry aus. Petry, wie Marco Michalzik 31 Jahre alt, spielte in seiner Juniorenzeit in den Nachwuchsabteilungen der Fortuna und von Borussia Mönchengladbach. Petry galt als großes Abwehrtalent, schaffte den Durchbruch aber auch aufgrund einer Vielzahl von Verletzungen nicht.

Idee in Gerresheim geboren

Beim TuS Gerresheim ließ der heutige Lehrer schließlich seine Karriere schon in jungen Jahren ausklingen. „Als ich gemerkt habe, dass ich plötzlich schon gegen meine eigenen Schüler spielen musste, dachte ich mir, es ist besser aufzuhören“, blickt Petry lachend zurück.„missing icon“ ist für Petry noch eine Herzenssache, die er nebenbei betreibt.