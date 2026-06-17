»Volles Vertrauen«: SCE rüstet sich für die Regionalliga Bayern Eltersdorf vertraut dem Meisterteam +++ Vier Abgänge & punktuelle Verstärkung von Boris Manz · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Verstärkt den SC Eltersdorf in der Regionalliga Bayern: Nicolas Rutkowski. – Foto: Dennis Süßelbeck

Neues Trio, bewährter Kern: Regionalliga-Rückkehrer SC Eltersdorf setzt für die kommende Saison auf eine eingespielte Mischung. Die Quecken haben bereits drei Neuzugänge vorgestellt, bauen aber vor allem auf die Aufstiegshelden.

„Wir setzen unser volles Vertrauen in die Jungs, die sich den Aufstieg hart erarbeitet haben", sagt Joachim Uhsemann, SCE-Manager über die aktuellen Kaderbewegungen. "Wir haben mit Catalan Keck und Rutkowski nochmal zwei junge Spieler mit viel Potenzial ins Team geholt. Dass man einen breiten Kader braucht, haben wir schon in der Bayernliga gemerkt." Drei Neuzugänge und vier Abgänge bei Regionalliga-Aufsteiger SC Eltersdorf Einer der drei externen Neuzugänge ist Nicolas Rutkowski. Der 18-jährige Außenverteidiger wechselt direkt aus der U19 des 1. FC Nürnberg nach Eltersdorf. In den vergangenen Jahren sammelte er bereits reichlich Erfahrung in der DFB-Nachwuchsliga sowie den U19-Bundesligen; ausgebildet wurde er zuvor beim 1. FC Bischberg und beim FC Eintracht Bamberg.

Auch für die zwei weiteren Neuzugänge wird die Regionalliga Bayern erstmal Neuland: Enrike Catalan Keck kommt vom Bezirksliga-Vize-Meister Hirschaid an die Langenaustraße. Die neue Nummer 22 des SCE spielte in der Jugend bei der JFG Deichselbach und gibt Meistertrainer Bernd Eigner Optionen für das Mittelfeldzentrum. Keeper-Rochade beim SC Eltersdorf: Prenzler ersetzt Hüttl Der dritte Transfer der Quecken ist ein Keeper. Moritz Prenzler kommt vom Landesligisten Jahn Forchheim zum Regionalliga-Aufsteiger. Der 24-Jährige spielte in der Jugend für die SpVgg Greuther Fürth und in Stadeln. Beim FSV gelang Prenzler der Durchbruch in den Herrenbereich. In Eltersdorf ersetzt er nun Leonard Hüttl, den es nach einem Jahr bei den Quecken zu Großschwarzenlohe zieht.