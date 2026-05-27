Vom Bayernliga- zum Bezirksliga-Meister: Schaffors verstärkt FCK

Vom Meister zum Meister: Tobias Schaffors verlässt Regionalliga-Aufsteiger SC Eltersdorf und heuert beim FC Kalchreuth an, die mit viel Überzeugung auf die kommende Landesliga-Saison blicken.
88 Tore, 22 Gegentore und nur zwei Niederlagen: Der FC Kalchreuth hat eine beeindruckende Bezirksliga-Saison hinter sich und vor der Landesliga keineswegs Angst. "Wir haben uns über die letzten Jahre sportlich, fußballerisch und charakterlich weiterentwickelt und sind jetzt bereit. Kein Bibbern, kein Zittern. Wir sind sehr positiv gestimmt", betont FCK-Trainer Christian Held selbstbewusst.
Der Erfolg in dieser Saison kommt nicht von ungefähr. "Bei uns nimmt sich kein Spieler raus. Wir haben keinen Superstar, der im Alleingang seine 30 bis 40 Tore macht. Stattdessen verteidigen wir das Tor im Kollektiv, und jeder bringt seine eigenen Qualitäten ein", so Held, der seinen Kader bis auf zwei Ausnahmen zusammenhalten kann: Lediglich Torwart-Trainer Kilian Schunter und Tobias Geishöfer (TSV Nürnberg-Buch) verlassen den Verein.
Der Abgang von Geishöfer schmerzt, doch der Ersatz ist ein echter Coup: Tobias Schaffors wechselt vom Bayernliga-Meister SC Eltersdorf nach Kalchreuth. "Tobi ist extrem flexibel einsetzbar und ein absoluter Glücksfall für uns", sagt Held. Da einige beim FCK den Neuzugang bereits kennen, gab der 25-Jährige schnell seine Zusage.
Schaffors bringt reichlich Erfahrung zum Bezirksliga-Meister: In seiner Jugend spielte er beim FSV Erlangen-Bruck, ehe er 2010 zur SpVgg Greuther Fürth wechselte und dort alle Nachwuchsmannschaften durchlief. 2021 folgte der Schritt zum SC Eltersdorf, wo er in seiner Debütsaison auf Anhieb auf 29 Regionalliga-Einsätze kam. In den darauffolgenden Spielzeiten stand er 72-mal in der Bayernliga auf dem Platz. In dieser Saison bremsten Verletzungen die Nummer Fünf aber aus.
"Klar ist: Ein Spieler mit seiner Qualität und seiner Erfahrung wird uns sofort weiterhelfen, aber ich mache ihm keinen Druck", sagt Held. "Bei uns steht niemand über dem Team. Egal, ob einer aus der Bayernliga oder der Kreisklasse kommt. Tobi soll bei uns einfach wieder Spaß am Fußball haben und dauerhaft fit sein."
Ein großes Plus: In dieser Saison bleib Kalchreuth größtenteils von langwierigen Verletzungen verschont. Gute Ausgangslage für Schaffors, der die ohnehin beste Bezirksliga-Defensive Mittelfrankens in der Landesliga wohl noch sattelfester machen dürfte.