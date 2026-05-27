Vom Bayernliga- zum Bezirksliga-Meister: Schaffors verstärkt FCK Mit NLZ-Erfahrung & Regionalliga-Spielen und jetzt zur Top-Defensive von Boris Manz · Heute, 16:43 Uhr · 0 Leser

Bei der Arbeit: Defensivspezialist Tobias Schaffors (r.) verstärkt Bezirksliga-Meister Kalchreuth. – Foto: Sportfoto Zink / J. Tenner

Vom Meister zum Meister: Tobias Schaffors verlässt Regionalliga-Aufsteiger SC Eltersdorf und heuert beim FC Kalchreuth an, die mit viel Überzeugung auf die kommende Landesliga-Saison blicken.

88 Tore, 22 Gegentore und nur zwei Niederlagen: Der FC Kalchreuth hat eine beeindruckende Bezirksliga-Saison hinter sich und vor der Landesliga keineswegs Angst. "Wir haben uns über die letzten Jahre sportlich, fußballerisch und charakterlich weiterentwickelt und sind jetzt bereit. Kein Bibbern, kein Zittern. Wir sind sehr positiv gestimmt", betont FCK-Trainer Christian Held selbstbewusst. Neu beim Bezirksliga-Meister Kalchreuth: Schaffors spielte über 100-mal für den SC Eltersdorf Der Erfolg in dieser Saison kommt nicht von ungefähr. "Bei uns nimmt sich kein Spieler raus. Wir haben keinen Superstar, der im Alleingang seine 30 bis 40 Tore macht. Stattdessen verteidigen wir das Tor im Kollektiv, und jeder bringt seine eigenen Qualitäten ein", so Held, der seinen Kader bis auf zwei Ausnahmen zusammenhalten kann: Lediglich Torwart-Trainer Kilian Schunter und Tobias Geishöfer (TSV Nürnberg-Buch) verlassen den Verein.

Der Abgang von Geishöfer schmerzt, doch der Ersatz ist ein echter Coup: Tobias Schaffors wechselt vom Bayernliga-Meister SC Eltersdorf nach Kalchreuth. "Tobi ist extrem flexibel einsetzbar und ein absoluter Glücksfall für uns", sagt Held. Da einige beim FCK den Neuzugang bereits kennen, gab der 25-Jährige schnell seine Zusage.

Beim letzten Heimspiel des SC Eltersdorf wurde Tobias Schaffors (erste Reihe rechts) verabschiedet. – Foto: Wolfgang Zink