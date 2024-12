VL: Eintracht sorgt spät für Entscheidung, Offenbach feiert Big Points

Nachbarschaftsduell in Steinwenden: Zwar liegen die Vereine geografisch nicht nah beieinander, dafür sind sie tabellarisch unmittelbar nebeneinander zu finden. Aufgrund der besseren Tordifferenz (-5 / -7), die am Saisonende nicht ins Gewicht fällt, liegt Steinwenden einen Rang über der TSG Bretzenheim. Beide Mannschaften haben bisher 17 Punkte auf der Habenseite und möchten das Kalenderjahr vor dem jeweiligen anderen abschließen. Eine weitere Gemeinsamkeit haben diese zwei Verbandsligisten: Sie konnten keines der jüngsten fünf Spiele gewinnen, wobei Steinwenden nur zwei Zähler einheimste. Bretzenheim erlebte immerhin drei Punkteteilungen, aber auch eine deftige 1:8-Klatsche in Dudenhofen auf dem ungeliebten Rasenplatz. Auf Naturgrün wird ebenfalls in Steinwenden gespielt. Bemerkenswert ist zusätzlich, dass die vergangenen drei Partien zwischen den beiden Teams immer 3:1 ausgingen - In der Verbandsliga-Saison 2023/2024 jeweils für die TSG Bretzenheim und in der Hinrunde mit dem besseren Ende für den SV Steinwenden.

Das Topduell der Woche in der Verbandsliga steigt in Zeiskam. Der heimische TB Jahn läuft am Montagabend gegen den FV Dudenhofen auf. Zeiskam leistete sich einen überraschend schwachen Saisonbeginn, fing sich im September und startete einen Siegeslauf. Momentan sind die Blau-Weißen seit sieben Spielen unbesiegt und setzten mit dem 5:0-Heimsieg über Marienborn ein dickes Ausrufezeichen. Bei entsprechendem Ergebnis im Nachholspiel (nächste Woche im direkten Duell in Bodenheim) stünden die Zeiskamer auf Tabellenrang fünf. Die letzten kleinen Hoffnungsschimmer auf das Mitmischen um die Aufstiegsplätze will der FVD der Heimelf nehmen. Nach zuvor vier Dreiern in Folge mussten sich die Schwarz-Gelben am vergangenen Spieltag gegen Gau-Odernheim mit 1:2 geschlagen geben und von der Tabellenspitze verabschieden. Mit einem unguten Gefühl und doppelten Negativerlebnis wird sich der Oberliga-Absteiger nicht in die Winterpause verabschieden wollen. Beste Vorzeichen also für eine hochklassige sowie spannende Partie! Genauso, wie das Hinspiel, als TB den 0:2-Pausenrückstand kurz vor Schluss in ein 2:2 egalisierte.