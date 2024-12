Eintracht auf der letzten Rille zum letzten Dreier

VL: Eintracht sorgt spät für Entscheidung, Offenbach feiert Big Points Der Blick auf den abschließenden Spieltag des Jahres +++ Partien an vier verschiedenen Tagen +++ Offenbach und Bad Kreuznach mit drei Punkten und weißer Weste +++ Torfabrik am Sonntag in Steinbach im Einsatz