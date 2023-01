Michael Schultz wechselt von Eintracht Braunschweig zu Viktoria Köln. – Foto: Jürgen Habich / Shark-Design

Viktoria Köln holt Schultz aus der 2. Bundesliga 3. Liga: Nach einigem Hin und Her hat Viktoria Köln den 29-jährigen Verteidiger verpflichtet.

Nun also doch - Michael Schultz von Zweitligist Eintracht Braunschweig schließt sich Viktoria Köln an. Der Transfer des 29-Jährigen hatte sich in den letzten Wochen angebahnt, schien zu Beginn der Woche aber geplatzt zu sein. Jetzt einigten sich alle Parteien allerdings doch und Schultz wechselt nach Köln.

Rückkehrer Schultz Der Transfer ist für den Verteidiger auch eine Rückkehr: In der ersten Jahreshälfte 2021 war Schultz schon an die Viktoria ausgeliehen und entwickelte sich gleich zum Stammspieler. Als er wieder in Braunschweig spielte, schaffte er den Aufstieg, verlor in der 2. Bundesliga nun aber seinen Stammplatz. Für die Viktoria kann er nun eine Soforthilfe sein. >>> Das ist Michael Schultz "Gefühlt haben wir uns um den Spieler wieder bemüht seit dem Tag im Jahr 2021, an dem er zurück nach Braunschweig sollte, als wir ihn damals ausgeliehen hatten. Wir waren in jeder Transferperiode in Gesprächen, weil er einfach ein super Charakter ist" sagt Viktoria-Trainer Olaf Janßen über seinen neuen und alten Abwehrspieler.

Auf Geld verzichtet Um seine Rückkehr nimmt Schultz den Schritt in die tiefere Liga in Kauf. Dazu verzichtet der 29-Jährige nach eigenen Angaben sogar auf Geld - "aus voller Überzeugung", wie er sagt. Nach Mike Wunderlich ist Schultz der zweite Hochkaräter, der in diesem Winter nach Köln zurückkehrt.

