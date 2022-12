Viktoria Goch verliert weiter an Boden Bezirksliga: Der Tabellenzweite erreicht gegen die DJK Twisteden nur ein 1:1 und muss sich zum vierten Mal in Folge mit einer Punkteteilung begnügen. Trainer Daniel Beine kritisiert die Leistung der Schiedsrichter-Assistenten.

Es bleibt dabei: Die DJK Twisteden ist für den Bezirksliga-Titelaspiranten Viktoria Goch ein Angstgegner. Der Gastgeber mühte sich am Sonntag zu einem 1:1 und wird sich nach dem vierten Unentschieden in Folge voraussichtlich als Tabellenzweiter in die Winterpause verabschieden.

Gegen die DJK Twisteden geriet das Team von Trainer Daniel Beine in der 29. Spielminute in Rückstand. Niklas Heussen war nach einer Ecke von Marc Brouwers per Kopf zur Stelle. Die Gocher Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Vier Minuten später schlug Jan-Luca Geurtz aus einem Twistedener Ballverlust im Mittelfeld Kapital und traf zum Ausgleich.

Hierling zufrieden

Sein Gegenüber Markus Hierling sah das ein wenig anders. Der Trainer der Gäste sprach von einem hochverdienten Punktgewinn. „In der ersten Halbzeit haben wir richtig diszipliniert gegen den Ball gespielt. Nach der Pause hatten wir einige Umschaltsituationen, bei denen wir sogar in Führung gehen können. Goch hat für meine Begriffe umständlich gespielt und hatte nicht viele Ideen.“ Ein Extralob vom Coach gab es für seinen 19-jährigen Torhüter Jakob Thielen, der mit seinen Paraden entscheidenden Anteil am überraschenden Punktgewinn hatte. Während die Twistedener, die auf Platz neun überwintern, einen laut Hierling „würdigen Jahresabschluss“ zelebrierten, richtete Daniel Beine den Blick auf das Nachholspiel in Weeze. Beim Abstiegskandidaten muss der Titelanwärter seine Unentschieden-Serie unbedingt beenden. Zumal der aktuell punktgleiche Verfolger GSV Moers am Mittwoch ebenfalls in Weeze antritt und wahrscheinlich vorlegen wird. „Wir müssen am Samstag gewinnen und in der WinterpauseKräfte sammeln“, so Beine.

Viktoria Goch: Schmitz – Alt (63. Jesic), Geurtz (81. Demiri), Kürkciyan, Erkis (74. Tiganj), Vogel, Hahn, Palla, Rix, Zaß, Wesendonk.

DJK Twisteden: J. Thielen – S. Douteil, Heussen, L. Douteil, Kleuskens, van de Meer, Cappel (46. Thüs), Y. Thielen, Opgenhoff, Brouwers (68. Baumann), Swaghoven.