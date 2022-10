Viktor Sander: Von Eberstadt ins Schalker NLZ Im Internat mit Fährmann, Neuer & Co +++ Unter Bruno Labbadia trainiert +++ Heute als Spielertrainer bei SKG Ober-Beerbach aktiv

Ober-Beerbach. Viktor Sander ist 36 Jahre alt und Spielertrainer bei der SKG Ober-Beerbach im der Kreisliga B. Klingt erstmal nicht so besonders, doch Viktors fußballerischer Werdegang hat es in sich: Schon in seiner Jugend hakte Sander Stationen wie die SGE, den VfL Wolfsburg und den FC Schalke 04 ab. Im Schalker Nachwuchsleistungszentrum trainierte er unter anderem mit Manuel Neuer, Ralf Fährmann und Alexander Baumjohann.

Die ersten Schritte beim VfR Eberstadt

Sander starte seine fußballerische Laufbahn beim VfR In Eberstadt in der C-Jugend. Und zwar als Torwart, dort verweilte er aber nur kurz. Sanders damaliger Trainer merkte schnell, dass der Junge ein Knipser ist und funktionierte ihn zum Stürmer um. Der Coach sollte rechtbehalten, Sander dankte ihm den Positionswechsel mit einem Haufen Tore. So dauerte es nicht lange, bis der damals 15-Jährige auf dem Radar der Top-Klubs der Region auftauchte. Neben dem SC Viktoria Griesheim war sogar der SV Darmstadt 98 an Sander dran. Nachdem er im Probetraining beim SVD nicht genommen wurde, klappte es bei der Frankfurter Eintracht. Dort spielte er mit 16 Jahren in der B2 und das darauffolgende Jahr in der ersten B-Jugend.

Knappenschmiede mit Fährmann, Neuer, Baumjohann & Co

Nach einem erfolgreichen B-Jugend Saison bekam Sander Angebote vom VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04. Daraufhin wurde dem Jugendlichen ein Spielerberater zugewiesen, der ihn in die Knappenschmiede nach Gelsenkirchen gelotst hatte. Auf Schalke spielte er ein Jugend-Jahr im NLZ unter der Knappen-Legende Norbert Elgert. Der ehemalige Fußballspieler und heutige Fußballehrer ist bereits 26 Jahren auf Schalke. Ebenfalls mit ihm im Internat waren heutige und ehemalige Bundesliga-Profis wie Ralf Fährmann, Manuel Neuer und Alexander Baumjohann. Bei S04 bekam er in der A-Jugend einen Einjahresvertrag, jedoch keine Garantie nach dem Jahr noch Spielzeit zu bekommen. "Es war eine super Zeit im Internat, die ich nicht missen möchte", erinnert sich Sander. Aber dadurch, dass der Alltag im Internat strikt durchgetaktet ist, blieb ihm nicht sonderlich viel Zeit für Aktivitäten die nicht mit dem Fußball oder der Schule zu tun haben. "Ich hatte natürlich viel Sehnsucht nach meiner Familie". Aber viel mehr als längere Telefonate waren für ihn damals nicht drin. Sander hatte jeden Tag, bis auf Mittwoch, zweimal täglich Training.

Bei den Lilien unter Bruno Labbadia

Nach seinem Einjahresvertrag bei S04 zog es Viktor zum frischen A-Junioren-Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98, wo er sein zweites A-Jugend Jahr absolvierte. Bei den Südhessen bekam er die Möglichkeit, ab und zu mal beim damaligen Regionalligisten in der ersten Mannschaft mitzutrainieren. Die damaligen Coaches waren Legende Bruno Labbadia und der Ex-Spieler und heutige Griesheim-Coach, Richard Hasa.

Zur Ruhe kommen in Südhessen

Nach dem Jahr machte Sander den Schritt zu TG Bessungen Darmstadt, wo er das Team ein Jahr unterstützte und zum Aufstieg schoss. Daraufhin klopfte der damalige Oberliga-Absteiger SV Erzhausen, damals unter dem Ex-Hummetroth Coach Thomas Epp, bei Viktor an. In Erzhausen bekam er einen Amateurvertrag sowie eine Ausbildungsstelle in der Region geboten, danach zog es Sander wieder zu seinem Heimatverein VfR Eberstadt wo er den Neuaufbau unterstützte. Damals stieg er mit dem B-Ligisten in die Kreisliga A auf. In dem darauffolgenden Jahr ist verließ er den VfR mit dem damaligen Coach Aydin Kurt zum damaligen Landesligisten FCA Darmstadt.

B-Liga aktuell: Ober-Beerbach mit guten Karten

Nach elf Spielen steht das Team von Spielertrainer Sander gut da, acht Siege aus elf Partien bedeuten derzeit den dritten Tabellenplatz in der Kreisliga B.

"Wir haben im Moment ein paar Anlaufschwierigkeiten und ein paar Verletzte oder Kranke, die jetzt aber auch so langsam zurück kommen", erklärt der Spielertrainer. "Am Ziel ändert sich jedoch nichts: Wir wollen aufsteigen," erzählt der 36-Jährige selbstsicher. Durch die anstrengenden Englischen Wochen ließ das Team zwei mal in Folge in der Liga Punkte liegen, doch jetzt will die SKG wieder eine Serie starten - und nach dem Erfolg gegen die TSG Darmstadt auch im Topspiel beim Tabellenführer FCA II nachlegen.