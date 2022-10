Vierter Sieg bringt Erleichterung und Zuversicht Michael Felzen, Trainer des A-Ligisten SG Altrich/Wengerohr-Bombogen.

Ihre Mannschaft hat zuletzt die FV Hunsrückhöhe Morbach II mit 3:2 besiegt. Was hat den Ausschlag für den Dreier gegeben?

FELZEN Bevor wir das Spiel gedreht haben, hatten wir in der ersten Halbzeit durch Julian Lames den Pfosten und durch Sven Nickenig in einer Aktion zweimal den Pfosten getroffen. Entscheidend war, dass wir die taktische Ausrichtung in der zweiten Halbzeit verändert haben. Wir haben dann mehr aus einem kompakten Mittelfeld agiert und sind mit spielerischen Mitteln über unsere schnellen Außen durchgekommen.

Was bedeutet dieser vierte Saisonsieg im Abstiegskampf?

FELZEN In der Liga ist alles sehr eng beieinander. So war dieser Sieg sehr wichtig, weil wir dadurch den Anschluss ans Mittelfeld gehalten haben. Wir hatten auch gegen Morbach viele Spieler zu ersetzen. Es war gut zu sehen, dass es auch diejenigen Spieler bewerkstelligen können, die sonst nicht immer in der Startelf stehen. Der Sieg bringt uns Erleichterung und die Zuversicht, weiter punkten zu können.

Am Sonntag geht es zum Mitaufsteiger SG Dhrontal. Was erwartet Ihre Mannschaft im Hunsrück?