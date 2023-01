Vier Winterneuzugänge beim FC Bad Säckingen

Mit vier Neuzugängen startet der FC Bad Säckingen in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde. Innerhalb der Stadtgrenzen ist Thorsten Dörflinger zum A-Kreisligisten gewechselt. Der 38 Jahre alte Verteidiger kommt vom B-Ligisten SV Obersäckingen zum Tabellenelften der Ost-Staffel.

Aus dem Gebiet des badischen Verbandes an den Hochrhein verschlagen hat es Faris Mekias. Der 32 Jahre alte Verteidiger ergänzt künftig ebenfalls das Aufgebot von FC-Trainer Clemens Bauer. Mekias, der einst fünf Oberliga-Partien für den SV Kickers Pforzheim absolvierte, war in den vergangenen Jahren für die Spvgg. Zaisersweiher in der Kreisklasse A aktiv.