Vier Spieler bleiben auf der Husterhöhe FKP verlängert Verträge mit Nico Schauß, Jonas Vogt, Yannick Grieß und Manuel Grünnagelrn

Darunter sind mit Grieß und Grünnagel zwei wichtige Leistungsträger, die ihre Verträge beim Fußball-Oberligisten FK Pirmasens um zwei weitere Jahre verlängert haben und mindestens bis Sommer 2025 den blau-weißen Dress tragen werden.

„Yannick ist ein Pirmasenser, der den FKP lebt“, sagt der Sportliche Leiter Marco Steil. „Er hat sich zu einem wichtigen Stammspieler in den letzten Jahren entwickelt und soll weiterhin Verantwortung auf und neben dem Platz übernehmen. Wir freuen uns, ihn zwei weitere Jahre im FKP-Trikot zu sehen.“

Der 26-jährige Grieß war bereits in der Jugend für „die Klub“ am Ball und kämpfte dort 2015 mit der U19 gegen den SV Darmstadt 98 um den Aufstieg in die A-Junioren Bundesliga. Diesen sicherten sich am Ende die Hessen. Für Yannick Grieß folgten über 180 Pflichtspiele für den FK Pirmasens allein in der Regionalliga, der Oberliga und den Pokalwettbewerben.



Ebenfalls in den Aufstiegsspielen gegen Darmstadt mit dabei war Manuel Grünnagel, dessen weiterer sportlicher Weg ihn zu bisher 164 Begegnungen in der Regionalliga und 65 in der Oberliga für den FKP führten. Auch im Pokal ist der 27-Jährige immer eine wichtige Stütze.



„Manuel ist – wenn er sein Potenzial abruft – einer der besten Außenverteidiger in der Region“, berichtet Marco Steil und ergänzt: „Er ist ein Junge aus unserem Nachwuchs, der mittlerweile auch über viel Erfahrung verfügt. Wir hoffen, dass er in den beiden kommenden Jahren noch weitere Entwicklungsschritte auf und neben dem Platz macht.“

Zwei Talente bleiben

Außerdem werden zwei talentierte Fußballer weiterhin beim Oberligisten FK Pirmasens bleiben – Nico Schauß hat seinen Kontrakt auf der Husterhöhe um zwei Jahre verlängert, Jonas Vogt um ein weiteres Jahr. Sie wollen somit ihre nächsten Entwicklungsschritte bei den Blau-Weißen gehen.