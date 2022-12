Victoria Clarholz: Hankemeier verlängert um ein Jahr Oberligist TSV Victoria Clarholz spielt die beste Saison der Vereinsgeschichte.

Unter Trainer Christoph Hankemeier gehören die Ostwestfalen erstmals in der Vereinsgeschichte seit 2020 dem westfälischen Amateuroberhaus an und haben in der laufenden Spielzeit den Klassenerhalt zur Winterpause fast schon eingetütet. Mit 29 Punkten rangiert die Victoria auf Platz 7. Nun einigten sich die Verantwortlichen mit dem 33-jährigen Chefcoach auf eine weitere Zusammenarbeit bis 2024.