VfR Willstätt verlängert mit Trainerteam Eimen Kelbi/Thomas Brombach VfR Willstätt und das Trainer-Team Eimen Kelbi Thomas Brombach gehen gemeinsam in die neue Saison

Nach turbulenten Jahren und zwei Trainerwechseln ist beim Bezirksligisten VfR Willstätt Ruhe eingekehrt. Dem sportlichen Leiter Ricardo Almansa ist es gemeinsam mit dem Trainer-Team Eimen Kelbi und Thomas Brombach gelungen, um die einheimischen Säulen herum eine Homogene und schlagkräftige Bezirksliga Mannschaft zu formen. Nach einigen Veränderungen in der Winterpause der abgelaufenen Saison konnte der VfR Willstätt bereits eine stabilere Rückrunde spielen und am Ende das Saisonziel Tabellenplatz neun noch erreichen. Auch im Sommer konnte der Kader des Bezirksligisten aus dem Hanauerland noch mal punktuell verändert werden, so dass dem Trainer-Team Kelbi und Brombach in der laufenden Saison ein breiterer Kader zur Verfügung steht. Die Mannschaft hat sich gefunden, im Laufe der Vorrunde gute Ergebnisse erzielen können, teilweise attraktiven Fußball gespielt, aber auch kämpferisch überzeugen können. Mit 24 Punkten und dem fünften Tabellenplatz gehen die Verantwortlichen zufrieden in die Winterpause. „Die Mannschaft hat sich im letzten Jahr gut entwickelt, wir haben einen guten Zusammenhalt, das abgelaufene Jahr war ein Schritt nach vorne.“ so der sportliche Leiter des VfR Willstätt Ricardo Almansa. „Trotz guter Vorrunde haben wir Punkte liegen lassen und noch Luft nach oben. Dennoch verlieren wir den Blick in der engen und ausgeglichenen Bezirksliga nicht nach hinten. An unserem Saisonziel einstelliger Tabellenplatz halten wir weiterhin fest.“ Beim VfR Willstätt möchte man den eingeschlagenen Weg fortführen und die Mannschaft weiterentwickeln. Ein erster Schritt ist die weitere Zusammenarbeit mit dem Trainer-Team Eimen Kelbi und Thomas Brombach auch über die laufende Saison hinaus. Auch Ex-Profi und Torwart Trainer Timo Reus wird weiterhin zum Trainerteam gehören und das Training mit den Torhütern übernehmen. Ziel der sportlichen Leitung des VfR Willstätt ist es die Mannschaft weitestgehend zusammen zu halten, um durch Kontinuität und Ruhe sich auch sportlich weiterentwickeln zu können.