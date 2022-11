VfL Tönisberg gewinnt nach 0:2-Rückstand noch 4:2 Der SC Schiefbahn fährt die nächsten drei Punkte ein.

Durch einen Sieg in Pfalzdorf hat sich der VfL Tönisberg in der Gruppe 4 der Bezirksliga weiter ins vordere Mittelfeld vorgearbeitet. In der Gruppe 3 verlor Vorst, hingegen holten Grefrath und Willich wichtige Zähler. Schiefbahn hat erneut die Nase vorn, Hüls ist wieder in der Spur und der VfB Uerdingen trotzt Wickrath.