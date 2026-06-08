VfL Lohbrügge mit starken Transfers - und neuem Torjäger

Neue Gesichter beim VfL Lohbrügge. – Foto: Imago Images

Der VfL Lohbrügge stellt nach einer ordentlichen Saison in der Landesliga Hansa weiter die Weichen für die kommende Spielzeit. Der Klub vom Binner hat mehrere Zugänge vorgestellt und setzt dabei auf eine interessante Mischung: junge Spieler mit Entwicklungspotenzial, Spieler mit Oberliga- beziehungsweise Landesliga-Erfahrung und offenbar auch einen bekannten Torjäger, der in Lohbrügge schon einmal eindrucksvoll geliefert hat.

Mit Sharma bekommt Lohbrügge einen Spieler dazu, der trotz seiner erst 21 Jahre bereits höherklassige Erfahrung gesammelt hat. Der Zugang kommt von FC Teutonia 05 Ottensen und war zuvor auch beim SV Eichede aktiv. Damit bringt er nicht nur technische und spielerische Qualität mit, sondern auch Erfahrung aus der Oberliga Hamburg.

Offiziell vorgestellt wurden zuletzt Kartik Sharma, Dayan Soltany und Nick Turtun. Zudem kündigt der Klub in einem Video die Rückkehr von Niklas Pietruschka an - sein Wechsel hätte nach dem Karriereende von Pascal Bäker sportlich besonders viel Gewicht.

Auch defensiv legt Lohbrügge nach. Soltany wird künftig in der Innenverteidigung eingeplant. Der 18-Jährige kommt von Hamm United FC und bringt trotz seines jungen Alters bereits eine komplette Landesliga-Saison mit. In der abgelaufenen Spielzeit stand er 24-mal auf dem Platz und kam dabei auf 2160 Minuten.

Der VfL beschreibt Sharma als Spieler mit technischer und spielerischer Klasse, der mit seiner Qualität helfen soll, die Mannschaft besser zu machen. Gerade für einen Landesligisten ist ein Spieler mit Oberliga-Erfahrung und Entwicklungsspielraum ein spannendes Profil. Sharma passt damit gut in einen Kader, der in der kommenden Saison mehr Stabilität und Qualität in der Breite bekommen soll.

Das zeigt: Soltany war bei einem Ligakonkurrenten nicht nur Ergänzungsspieler, sondern Stammkraft. Genau deshalb ist seine Verpflichtung für Lohbrügge interessant. Ein junger Innenverteidiger, der bereits eine komplette Landesliga-Saison getragen hat, kann sofort Konkurrenzdruck erzeugen und zugleich weiterentwickelt werden.

Turtun bringt starke Quote mit

Für die Offensive wurde zudem Turtun verpflichtet. Der 19-Jährige kommt aus der Region und spielte zuletzt beim ASV Bergedorf. In seinem ersten kompletten Herrenjahr machte er direkt auf sich aufmerksam: 24 Tore in 18 Ligaspielen sind eine deutliche Empfehlung.

Lohbrügge sieht in ihm einen jungen Spieler mit großem Potenzial und Abschlussstärke. Turtun soll bei seiner weiteren Entwicklung unterstützt werden und gleichzeitig mit seinem Spielstil die Offensive bereichern. Für einen Spieler dieses Alters ist die Quote bemerkenswert - auch wenn nun der nächste Schritt auf höherem Niveau folgen muss.

Pietruschka-Rückkehr wäre ein Top-Transfer

Noch mehr Signalwirkung hat die Rückkehr von Niklas Pietruschka. Der Transfer wurde vom Verein bereits in einem Video bestätigt, ein eigenes Vorstellungsposting steht zwar noch aus, sportlich ist die Personalie aber klar: Der Torjäger kommt nach einem Jahr bei der TuS Dassendorf zurück an den Binner.

Für Lohbrügge ist das eine enorme Verstärkung. In Dassendorf kam Pietruschka in der abgelaufenen Saison auf 19 Einsätze und vier Tore. Seine Zahlen aus der vorherigen Zeit beim VfL sind aber deutlich aussagekräftiger für das, was er in Lohbrügge leisten kann: In zwei Jahren erzielte er in 54 Ligaspielen 46 Tore.

Nach dem Karriereende von Pascal Bäker bekommt der VfL damit einen naheliegenden und zugleich sehr starken Nachfolger für die zentrale offensive Rolle. Pietruschka kennt den Verein, kennt das Umfeld und hat am Binner bereits bewiesen, dass er regelmäßig Spiele entscheiden kann. Für die Landesliga ist diese Rückkehr ein Top-Transfer.

Lohbrügge justiert spürbar nach

Die bisher bekannten Personalien zeigen, dass der VfL Lohbrügge seinen Kader gezielt verändert. Kartik Sharma bringt Oberliga-Erfahrung und Technik, Dayan Soltany junge defensive Stabilität, Nick Turtun eine außergewöhnliche Torquote aus seinem ersten Herrenjahr. Mit Niklas Pietruschka kommt zudem ein bewährter Torjäger zurück, der nach dem Bäker-Abschied sofort eine zentrale Rolle einnehmen kann.

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