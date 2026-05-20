VfL Lohbrügge: Eine Ära endet, der Weg soll bleiben

Elvis Nikolic (l.) und Nachfolger Olcay Günay. – Foto: Maurice Herzog

Die sportliche Rückrunde des VfL Lohbrügge hat gezeigt, was in dieser jungen Mannschaft steckt. Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers hatte Elvis Nikolic erklärt, warum die schwierige Hinrunde für ihn Teil der Entwicklung war und weshalb die Siege gegen Concordia Hamburg, Bramfelder SV und SC Condor Hamburg ein wichtiger Beleg für das Potenzial seines Teams sind. Im zweiten Teil geht es nun um das, was über diese Saison hinaus bleibt.

Geplant ist zum Abschied kein großes Theater, sondern ein Rahmen, der zu Nikolic und Lohbrügge passt. „Wir werden nach dem letzten Heimspiel gemeinsam Abschlussgrillen haben, zusammensitzen, und ein paar alte Spieler, die ich trainiert habe, sind auch noch da. Da werden wir wie immer in vertrauter Runde sein“, sagt Nikolic. Diese Vertrautheit beschreibt den Kern seiner langen Zeit im Verein wahrscheinlich besser als jede große Inszenierung.

Nikolic hört zum Saisonende auf. Schon im Februar hatte er seinen Abschied öffentlich gemacht. Nach 16 Jahren beim VfL und nach insgesamt knapp 29 Jahren als Trainer will er vorerst aussteigen. Er führte die Lohbrügger Senioren in die Oberliga und schaffte mit der A-Jugend 2022/23 den Aufstieg in die Regionalliga. Die aktuelle Abschiedssaison ist damit nicht nur das Ende einer Amtszeit, sondern das Ende einer prägenden Ära.

Nikolic hatte im Februar auch erklärt, warum er nach seinem Abschied keine andere Funktion im Verein übernehmen wird. Das Verhältnis zum Klub, zum Vorstand und zur Mannschaft sei hervorragend, doch er wolle Platz machen für neue Ideen, neue Ansprachen und neue Entwicklungen. Sein Einfluss wäre nach 16 Jahren zu groß, wenn er in anderer Position im Hintergrund bliebe.

Seine Nachfolge ist bereits geregelt. Olcay Günay, aktuell Co-Trainer, übernimmt die Mannschaft. „Mein Nachfolger wird Olcay Günay, der ist jetzt mein Co-Trainer“, sagt Nikolic. Damit setzt der VfL auf eine interne Lösung und auf Kontinuität, nachdem eine der längsten Trainer-Ären im Hamburger Amateurfußball endet.

Diese Entscheidung ist konsequent. Wer einen Verein so lange geprägt hat, kann nicht einfach geräuschlos in eine andere Rolle wechseln, ohne weiterhin auf viele Dinge einzuwirken. Nikolic erkennt genau das. Er geht nicht, weil die Verbindung zum Verein beschädigt wäre, sondern weil der nächste Schritt nur dann wirklich neu sein kann, wenn er sich nicht permanent überlagert.

Dass Günay bereits als Co-Trainer Teil der Arbeit war, dürfte den Übergang erleichtern. Gleichzeitig bekommt er die Möglichkeit, eigene Akzente zu setzen. Das ist wichtig, weil Lohbrügge zwar einen klaren Weg besitzt, aber nach dem Abschied einer prägenden Figur zwangsläufig eine neue Ansprache braucht.

Für Nikolic ist diese Übergabe auch deshalb möglich, weil die Grundlage im Kader vorhanden ist. Der VfL hat junge Spieler entwickelt, viele Eigengewächse an den Herrenbereich herangeführt und eine Mannschaft geformt, die trotz Rückschlägen in der Lage ist, sich zu stabilisieren. Genau darin liegt vielleicht das größte Vermächtnis seiner Arbeit.

Junge Eigengewächse als Stolz des Vereins

Wenn Nikolic über das spricht, was ihn innerhalb des Vereins besonders stolz macht, landet er schnell bei den Spielern aus der eigenen Jugend. „Im Prinzip macht einen das stolz, wenn wir sehen, dass viele Jungs gerade aus der eigenen Jugend sich zu Herrenspielern entwickelt haben. Teilweise haben sie 50, 60, jetzt auch schon in jungen Jahren 100 Ligaspiele auf dem Buckel, also wirklich gerade mit 22. Das heißt, sie sind immer noch jung, haben aber schon einen hohen Erfahrungsschatz und wirklich eine hohe Vereinstreue.“

Dieser Satz erklärt viel von der Lohbrügger Idee. Der VfL will nicht nur Spieler verpflichten, sondern Spieler entwickeln. Wenn junge Akteure aus dem eigenen Nachwuchs im Herrenbereich ankommen und früh viele Ligaspiele sammeln, entsteht Identifikation. Genau das ist für einen Verein wie Lohbrügge ein wertvoller Faktor.

Ein Beispiel nennt Nikolic ausdrücklich: Simon Adam. Der Innenverteidiger sei schon lange im Verein, komme aus der eigenen Jugend und habe sich „wirklich zum guten Herrenspieler entwickelt“. Gleichzeitig ist Adam einer der Spieler, die Lohbrügge verlassen werden. Er zieht zum Studieren nach Süddeutschland. Auch Jannis Pangalos geht aus demselben Grund in Richtung Süddeutschland.

Dazu kommt ein weiterer prominenter Abgang. Torjäger Pascal Bäker beendet bereits mit 30 Jahren seine Karriere, weil andere Prioritäten eine größere Rolle spielen. Nikolic sagt offen, dass der VfL wieder gute Spieler verliert. Zugänge und weitere Abgänge will der Verein noch kommunizieren, doch klar ist schon jetzt: Der neue Trainer wird auch mit Veränderungen umgehen müssen.

Junge Spieler rücken nach

Der Lohbrügger Weg soll durch diese Abgänge aber nicht enden. Nikolic verweist darauf, dass wieder junge Spieler nachkommen. Es gehe um junge, hungrige Akteure aus den Jahrgängen 2006 und 2007. Das passt zum Kurs, den der Verein in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat und den Günay nun fortsetzen soll.

Natürlich wird dieser Weg nicht ohne Schwierigkeiten sein. Eine junge Mannschaft braucht Geduld, Breite und Strukturen. Genau das hat die aktuelle Saison gezeigt. In der Hinrunde fehlten durch Verletzungen, neue Lebenssituationen und fehlende Konstanz einige Prozentpunkte, in der Rückrunde fand die Mannschaft zu ihrem Potenzial. Diese Erfahrung dürfte für den Nachfolger wertvoll sein.

Nikolic selbst nennt für die Kaderplanung eine klare Lehre: Der Kader sollte in der Anzahl vielleicht um ein, zwei Spieler breiter aufgestellt sein. Dahinter steckt die Erfahrung einer Saison, in der Lohbrügge zeitweise so viele verletzte und kranke Spieler hatte, dass ein Spiel abgesagt werden musste. Für eine junge Mannschaft, die ambitioniert spielen will, kann genau diese Breite entscheidend werden.

Gleichzeitig bleibt der Blick nach oben vorsichtig. Die Oberliga ist für viele Spieler ein Traum, aber aus Nikolics Sicht braucht dieser Schritt noch Zeit. Der Verein müsse sich strukturell weiter aufstellen, die Liga sei eine harte Nummer. Damit passt auch der Zukunftssatz, den Nikolic für den VfL formuliert: „In einem Jahr soll man sagen, dass der Kurs mit jungen Eigengewächsen weiterhin erfolgreich fortgeführt wurde und man eine gute Rolle in der Landesliga spielt.“

Eine Ära endet, ein Weg soll bleiben

Der Abschied von Elvis Nikolic ist für den VfL Lohbrügge mehr als ein Trainerwechsel. Er beendet eine Zeit, in der eine Person den sportlichen Weg des Vereins über viele Jahre maßgeblich geprägt hat. Nikolic führte Mannschaften nach oben, entwickelte Spieler und gab dem Verein eine klare Idee. Dass er nun bewusst keinen Posten im Hintergrund übernimmt, macht den Schnitt sauberer und gibt Günay Raum.

Für Lohbrügge wird die Aufgabe darin liegen, die Kontinuität des Weges mit der nötigen Veränderung zu verbinden. Der Kern bleibt jung, Eigengewächse sollen weiter eine große Rolle spielen, neue Spieler aus den Jahrgängen 2006 und 2007 rücken nach. Gleichzeitig gehen mit Bäker, Pangalos und Adam wichtige Akteure, weitere Veränderungen werden folgen.

Nikolic hinterlässt also keine fertige Mannschaft, bei der nichts mehr zu tun wäre. Er hinterlässt einen Kurs. Einen Verein, der weiß, dass junge Spieler Fehler machen, Phasen durchstehen und wachsen müssen. Eine Mannschaft, die in der Rückrunde gezeigt hat, welches Niveau möglich ist. Und einen Nachfolger, der diese Gruppe bereits kennt.

Vielleicht ist genau das der passende Abschied nach 16 Jahren: kein lauter Bruch, sondern eine Übergabe. Nikolic geht, weil er Platz machen will. Der VfL soll weitergehen - mit neuen Ideen, mit jungen Spielern und mit dem Anspruch, in der Landesliga Hansa wieder eine gute Rolle zu spielen.

Teil I: die starke Rückrunde

Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers hatte Elvis Nikolic die starke Rückrunde des VfL Lohbrügge eingeordnet. Dabei ging es um die Siege gegen Concordia Hamburg, Bramfelder SV und SC Condor Hamburg, die schwierige Hinrunde, viele Verletzungen und den Charakter einer jungen Mannschaft, die sich nach Rückschlägen wieder auf Spur gebracht hat.

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