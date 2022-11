VfL festigt 2. Rang mit 4 Punkten Rückstand auf Eschach!

Dank einer starken Abwehrleistung mit einem sicheren Rückhalt Simeon Honold und einem treffsicheren Valentin Sachsenmaier, der mit seinen 3 Toren die Spitze der Torjägerliste übernahm, sicherte sich der VfL einen in der Höhe nicht zu erwartenden 4:0 Heimsieg. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit rettete Simeon Honold in der 27. Minute den VfL mit einer Glanzparade vor dem Rückstand, nur zwei Minuten später erzielte Valentin Sachsenmaier mit einem Traumtor aus 20 Metern unter die Latte die Führung für den VfL. Nach dem 2:0 von Valentin Sachsenmaier in der 49. Minute durch einen überlegten Schlenzer ins lange Eck dominierte der VfL die Partie und erspielte sich zahlreiche gute Torchancen. Yevhenii Rodymchenko feierte sein 3:0 in der 85. Minute nach Doppelpass mit Christian Herr mit einem Run and Kiss Lauf an die Bande. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte erneut Valentin Sachsenmaier in der 87. Minute wie beim zweiten Tor mit einem satten Schuss von links ins lange Eck.