VfL Denklingen kämpft mit der Krise – „Einige interessante Spieler auf dem Markt“

Denklingen – Für die Konkurrenten in der Bezirksliga Süd ein untrügliches Zeichen für den Durchmarsch von der Kreis- in die Landesliga. Das hatten zuvor die Teams aus Garmisch-Partenkirchen, Bad Heilbrunn oder Brunnthal geschafft.

Aktuell schwebt der VfL erneut. Diesmal allerdings in Abstiegsgefahr, irgendwo zwischen latent und akut. Sich allein auf eine verletzungsfreie Rückserie zu verlassen, wäre zu kurz gedacht. Vielmehr müssen sich Trainer Markus Ansorge und seine Mannen mit einer Trendwende hin zum Misserfolg auseinandersetzen. Die begann bereits im vergangenen Frühjahr, hat sich aber in der neuen Saison auf weitere Bereiche ausgedehnt und weiter verstärkt.

Der Dezember begann für Markus Ansorge spannend. Mit einem Seminar für Führungskräfte am Tegernsee und Themengebieten, die auch für Vorarbeiter im Sport nützlich sein können. „Tools, die man Eins zu Eins auf die Arbeit mit der Mannschaft ummünzen kann“, sagt der Coach in leicht ironischem Ton. Neuer Input kann freilich nicht schaden. Schließlich musste Ansorge im Zuge der Hinrunde – sportlich wie mental – in seinem gesamten Portfolio als Übungsleiter kramen. Der 55-Jährige betont, er könne Menschen führen grundsätzlich, und er schätzt sich selbst auch als „empathischen Menschen“ ein. Attitüden, die während seiner Zeit beim VfL selten von Nöten waren; schließlich geriet der Sprung in die Bezirksliga fast zu einem Selbstläufer. Jetzt aber ist Ansorges Erfahrungsschatz als Fußball-Sachverständiger mehr denn je gefragt. „Entscheidend wird es, wenn es nicht läuft“, stellt er klar.

Die Gründe für die aktuelle Situation sind vielschichtig. Die verpasste Aufstiegschance ist ein zentraler Aspekt. Mit der Landesliga vor Augen würden die Spieler „natürlich alle auch träumen“, gibt Ansorge zu bedenken. Doch gerieten Souveränität und Selbstverständnis in Schräglage. Nach der 2:4-Niederlage am letzten Spieltag in Oberweikertshofen, das sich den Meistertitel sicherte und direkt aufstieg, rutschte der VfL auf Rang drei ab – die Landesliga war damit passé. „Der Traum platzt und alles fällt wie ein Kartenhaus zusammen“, erläutert der Coach. Eine längere Pause hätte gut getan. Die ist im Sommer aber nicht vorgesehen.