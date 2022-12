VfB Speldorf marschiert weiter Bezirksliga, Gruppe 5: Der VfB Speldorf verabschiedet sich mit einem 3:2-Erfolg über den SC 20 Oberhausen in die Winterpause.

In der Folge entwickelte sich eine spannende Begegnung, in der Außenseiter Oberhausen phasenweise auf den Ausgleich drückte. Kurz vor der Pause war es dann fast passiert: Vincent Aretz, der für den verletzten Pierre Kanzen ins Spiel kam, rettete aber noch einmal vor dem leeren Tor.

Das zeigte sich direkt nach dem Anpfiff. Während der Tabellenführer mit dem Kopf wohl nicht ganz auf dem Platz war, nutzte der SC 20 gleich seine erste Tormöglichkeit. Der junge Timur Ertural erzielte sein erstes Saisontor, das gleichzeitig sein erstes Tor im Herrenbereich war. Allzu lange hatte die Gäste-Führung aber nicht Bestand. Speldorfs Toptorjäger Janis Timm verwandelte in der 19. Minute die Vorarbeit von Deniz Hotoglu zum 1:1-Ausgleich. Nur vier Minuten später zeigte der 28-Jährige dann noch einmal, warum er bereits 18 Saisontore auf dem Konto hat: Mit einem Lupfer von der Strafraumkante brachte Timm seine Mannschaft in Führung. Der Tabellenführer hatte das Spiel gedreht.

Auch nach der Halbzeitpause sahen die über 100 Zuschauer in Mülheim ein enges Spiel, in dem Oberhausen die Chancen auf den Ausgleich aber wieder einmal liegen ließ. Das rächte sich in der Schlussphase. Routinier Hotoglu traf nach seiner Vorarbeit im ersten Durchgang nun auch selbst und machte damit im Grunde den Deckel drauf. Das änderte sich auch nicht, als Sascha Möllmann in der sechsten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter auf 2:3 verkürzte.

Der Tabellenführer verabschiedet sich mit starken 44 Punkten in die Winterpause. Der SC 20 hat es sich mit 27 Punkten im Tabellenmittelfeld gemütlich gemacht.

Die Daten zum Spiel

VfB Speldorf – SC 1920 Oberhausen 3:2

VfB Speldorf: Maurice Schumacher, Lukas Mühlenfeld, Philipp Bartmann, Marvin Hohensee, Lars Gronemann, Pierre Kanzen (40. Vincent Aretz), Janis Timm (90. Milan Macar), Athanasios Tsourakis (67. Kevin Mouhamed), Maximilian Fritzsche, Fabian Schürings (85. Noah Fabian Rautzenberg), Deniz Hotoglu (90. Joschka Hinrichs) - Trainer: Damian Opdenhövel - Trainer: Julien Schneider

SC 1920 Oberhausen: Efe Özkan, Fabian Stratmann, Dogan Yildiz, Justin Kotermann (83. Arian Sadeghmoghadasi), Bülent Demirci, Sascha Möllmann, Mohamad Ali Abou Hamad (88. Eray Barut), Inoc Nkrumah, Amer Aldairiah (38. Felix Nottelmann), Timur Ertural, Yusuf Allouche - Trainer: Calogero Cavaleri

Schiedsrichter: Kevin Tucholski (Mönchengladbach) - Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Timur Ertural (2.), 1:1 Janis Timm (19.), 2:1 Janis Timm (23.), 3:1 Deniz Hotoglu (83.), 3:2 Sascha Möllmann (90.+6 Foulelfmeter)