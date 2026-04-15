VfB Oldenburg gewinnt klar: Altona 93 kassiert fünfte Pleite in Serie

In der Regionalliga Nord steckt Altona 93 weiter tief in der Krise. Gegen den VfB Oldenburg setzt es eine klare 0:4-Niederlage - die fünfte Pleite in Serie verschärft die Lage im Tabellenkeller deutlich.
Die Situation für Altona 93 wird immer prekärer. Im Heimspiel gegen den VfB Oldenburg kassierte das Schlusslicht der Regionalliga Nord eine deutliche 0:4-Niederlage und musste damit die fünfte Pleite in Folge hinnehmen. Während die Gäste ihre Position in der Spitzengruppe festigten, bleibt Altona mit nur 19 Punkten abgeschlagen am Tabellenende.
Die Partie nahm früh eine klare Richtung. Bereits in der 13. Minute brachte Mats Facklam die Gäste in Führung. Altona blieb in der Folge zwar im Spiel, doch auch nach der Umstrukturierung im Trainerteam gab es keine Punkte, denn der VfB baute die Führung im zweiten Abschnitt aus: Willem-Hendrik Hoffrogge erhöhte in der 57. Minute auf 2:0 und sorgte damit für klare Verhältnisse. Spätestens nach dem 3:0 durch Drilon Demaj, der in der 71. Minute per Foulelfmeter traf, war die Begegnung entschieden. Den Schlusspunkt setzte Vincent Hagen in der 78. Minute mit dem vierten Treffer für die Gäste.
Für den VfB Oldenburg bedeutet der Auswärtssieg einen weiteren wichtigen Schritt im Aufstiegsrennen, das Team von Trainer Dario Fossi bleibt auf Rang drei und hält den Druck auf die Spitze hoch: Der SV Meppen hat zwölf Punkte mehr auf dem Konto und zwei Spiele mehr bestritten. Altona 93 hingegen verpasst es erneut, im Abstiegskampf zu punkten, und steht nach der fünften Niederlage in Serie vor zunehmend schwierigen Aufgaben im Kampf um den Klassenerhalt. Im Kellerduell gegen Blau-Weiß Lohne darf sich der Aufsteiger keinen weiteren Ausrutscher erlauben.
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