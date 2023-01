VfB Ginsheim Junioren: Nach Rückschlägen nie aufgegeben Der Gruppenligist im Winter-TÜV: Konzentration in heißen Phasen des Spiels muss noch besser werden, planen mit einem neuen Spieler

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause?

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Was sehr gut lief, war der Zusammenhalt im Team und das wir nach Rückschlägen nie aufgegeben haben. Wir, der Cheftrainer Luigi Saraniti und ich, sind sehr zufrieden und stolz auf das Team.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Dennis Ahmed, Co Trainer der B-Junioren des VfB Ginsheim, verrät folgendes.

Wir planen mit einem neuen Spieler aus der U16 Verbandsliga Mannschaft. Abgänge mussten wir während der Hinrunde hinnehmen- 2 Spieler, 1 Torwart, haben uns verlassen und ein weiterer Torwart ist in die U17 aufgestiegen.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Da wir gerade auf dem 1. Platz stehen will ich nicht, dass wir es wieder hergeben. Wir denken Spiel zu Spiel und am Ende wird die harte Arbeit belohnt werden. :)

Absteiger wird es keine geben nur ein Team hat sich schon zurückgezogen