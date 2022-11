VfB Fichte war dem Auswärtssieg nahe Das Nachholspiel in der Landesliga bei der Spvg. Brakel endet 1:1.

Auf der Brakeler Sportanlage war einiges los. Der neue Kunstrasen wurde feierlich vom Bürgermeister eingeweiht. „Ich würde sagen, es waren so 150 Leute da“, schätzte Teammanager Tobias Czarnetzki. Dem Anlass entsprechend präsentierten sich die Bielefelder Gäste ordentlich. Erstmals seit einigen Wochen war Kapitän Batuhan Dogan wieder mit von der Partie. Und er hatte in der ersten Halbzeit auch eine ordentliche Chance auf die Führung. Namensvetter Batuhan Irmak verzeichnete gleich drei Tormöglichkeiten. „Wir haben es in der ersten Halbzeit solide gemacht und nur eine Chance von Brakel zugelassen“, so Czarnetzki. Für Tore reichte es auf beiden Seiten nicht.

Das sollte sich im zweiten Durchgang ändern. In der 51. Minute durften die „Hüpker“ jubeln. Axel Fiorello Kouadio, eigentlich noch Akteur der U 19 des VfB Fichte, bekam einen Ball aus dem Zentrum. Er stand mit dem Rücken zum Tor, drehte sich mit Ball nach links und schoss ins rechte untere Eck. Die taktische Ausrichtung der „Hüpker“ lautete danach: Tief stehen und auf Konter lauern.