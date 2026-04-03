Verein widerspricht erneut: Hirschs Vorwurf in Bocholt wird zur Posse

Eigentlich hatte der MSV Duisburg mit dem 2:0-Erfolg nach Verlängerung über den 1. FC Bocholt schon für ausreichend sportliche Schlagzeilen gesorgt. Doch die Aussagen von Dietmar Hirsch bei der Pressekonferenz nach Abpfiff sorgten für ein noch größeres Echo als das Spiel selbst.
Konkret ging es dabei um folgende Aussage von Hirsch: "Meine Frau saß auf der Tribüne und hat sich natürlich am Ende auch gefreut, dass wir gewonnen haben. Dass sie dann mit Bier beschmissen und meine Familie angegangen wird, da ist für mich die Grenze des guten Geschmacks überschritten. Meine erwachsenen Kinder weinen, weil ihre Mutter mit Bier überschüttet wird."
Bocholts Präsident Ludger Triphaus wollte den Vorwurf Hirschs ursprünglich nicht unkommentiert lassen: "Die pauschale Darstellung unseres Vereins als respektlos oder undankbar kann ich so nicht stehen lassen. Das entspricht nicht unserem Selbstverständnis."
Und gegenüber RevierSport legt der Vereins-Boss nun noch einmal nach. Demnach soll der 1. FC Bocholt die Situation mittels Zeugenaussagen und Videoanalysen überprüft haben, wobei keine Bierdusche oder anderweitige Attacke in Richtung der Familie Hirsch wahrgenommen wurde. Triphaus: "Emotionen nach dem Spiel gehören zum Fußball dazu. Gleichwohl erwarten wir, dass öffentliche Aussagen - insbesondere in einer Pressekonferenz - mit der nötigen Sorgfalt getroffen werden. Die von Dietmar Hirsch erhobenen Vorwürfe haben sich in dieser Form nicht bestätigt. Umso bedauerlicher ist es, dass dadurch ein Bild entstanden ist, das unserem Verein erheblich geschadet hat."
Laut RS sollen auch polizeiliche Ermittlungen zum Thema geführt worden sein, welche allerdings ebenfalls keine Attacke feststellen konnten.
Ob damit das letzte Wort in der Causa gesprochen ist, dürfte sich alsbald herausstellen. Zunächst gilt aber natürlich beidseitiger Fokus auf das sportliche Geschehen. Der MSV Duisburg will nach dem Derby gegen Rot-Weiss Essen zurück auf die Aufstiegsrängen, während der 1. FC Bocholt mit dem Duell beim Wuppertaler SV ebenfalls ein Traditionsduell vor der Brust hat.
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