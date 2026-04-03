Verein widerspricht erneut: Hirschs Vorwurf in Bocholt wird zur Posse Nur einen Tag vor dem Niederrhein-Kracher in der 3. Liga gegen Rot-Weiss Essen, hat der Pokalgegner des MSV Duisburg die Aussagen von Trainer Dietmar Hirsch noch einmal öffentlich kommentiert. von Markus Becker · 03.04.2026, 20:47 Uhr · 0 Leser

Hirschs Aussagen nach Spielende wirkten beim Gastgeber nach. – Foto: Markus Verwimp

Eigentlich hatte der MSV Duisburg mit dem 2:0-Erfolg nach Verlängerung über den 1. FC Bocholt schon für ausreichend sportliche Schlagzeilen gesorgt. Doch die Aussagen von Dietmar Hirsch bei der Pressekonferenz nach Abpfiff sorgten für ein noch größeres Echo als das Spiel selbst.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Triphaus äußert sich erneut Konkret ging es dabei um folgende Aussage von Hirsch: "Meine Frau saß auf der Tribüne und hat sich natürlich am Ende auch gefreut, dass wir gewonnen haben. Dass sie dann mit Bier beschmissen und meine Familie angegangen wird, da ist für mich die Grenze des guten Geschmacks überschritten. Meine erwachsenen Kinder weinen, weil ihre Mutter mit Bier überschüttet wird."