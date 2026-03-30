Bocholt-Präsident kritisiert MSV-Trainer Hirsch für Aussagen Nach dem Niederrheinpokal-Halbfinale platzt MSV-Duisburg-Trainer Diemtar Hirsch der Kragen, weil Fans des 1. FC Bocholt seine Frau mit Bier übergossen haben sollen. Nach seinem emotionalen Auftritt auf der Pressekonferenz widerspricht ihm nun mitunter Bocholt-Präsident Ludger Triphaus. von André Nückel & Marcel Eichholz · Heute, 14:09 Uhr · 0 Leser

Dietmar Hirsch im Fokus. – Foto: Markus Verwimp

Sportlich ist das Niederrheinpokal-Halbfinale vom vergangenen Samstag zwischen dem 1. FC Bocholt und dem MSV Duisburg in den Hintergrund gerückt - leider. Die Mannschaften lieferten sich einen denkbar spannenden Kampf, doch nach der Partie stand ein unschöner Vorfall im Vordergrund: Die Frau von MSV-Trainer Dietmar Hirsch soll während der Partie von Bocholt-Fans mit Bier übergossen worden sein. Dem Ex-Coach des FCB platzte deshalb auf der Pressekonferenz der Kragen. Nun meldet sich Ludger Triphaus, Präsident des 1. FC Bocholt, zu Wort und widerspricht Hirsch mitunter entschieden.

Hirsch arbeitete auf der Pressekonferenz den sportlichen Teil mit wenigen Sätzen ab - und holte dann tief Luft. "Ohne irgendwem nahetreten zu wollen glaube ich, dass ich als Trainer hier in den vergangenen Jahren die erfolgreichste Zeit hatte. Mit meinem Co-Trainer und der dazugehörigen Mannschaft haben wir unglaublich viel geleistet. Ich glaube ganz fest, dass wir durch diese Erfolge und die ganze Arbeit drumherum, ein wenig Respekt verdient haben", leitete der 54-Jährige ein. "Ich habe es nach dem Spiel in der Regionalliga hier bewusst nicht gesagt, aber was damals und auch heute wieder an Worten von den Rängen gekommen ist, auch von Leuten, die dir sonst auf die Schultern geklopft haben, da sollten sich einige gewaltig hinterfragen", führte er weiter aus. Was ihn aber am meisten ärgerte, waren die Attacken auf seine Familie. "Meine Frau saß auf der Tribüne und hat sich natürlich am Ende auch gefreut, dass wir gewonnen haben. Dass sie dann mit Bier beschmissen und meine Familie angegangen wird, da ist für mich die Grenze des guten Geschmacks überschritten. Meine erwachsenen Kinder weinen, weil ihre Mutter mit Bier überschüttet wird. Gerade bei unserer Vergangenheit hier in Bocholt, ist da für mich eine Grenze überschritten und mit Dankbarkeit hat das nichts zu tun", unterstrich Hirsch.