"Intensität und Ruhrpott-Fußball" - Jessen schießt Zebras ins Finale

Seine aufsteigende Form war in den zurückliegenden Wochen schon deutlich zu sehen. Am vergangenen Wochenende stand Jessen 80 Minuten im Topspiel gegen den TSV 1860 München auf dem Feld und konnte auf der Rechtsverteidigerposition einige Akzente setzen. Da die vermeintliche Nummer eins auf dieser Position, Joshua Bitter, in Bocholt geschont wurde, ergab sich für Jessen eine weitere Möglichkeit, sich zu zeigen.

In der Defensive war er immer auf dem Posten, auf dem tiefen und extrem schwer zu bespielenden Rasen gelang es ihm immer wieder, auch seine Schnelligkeit auszuspielen und für Gefahr in der Offensive zu sorgen. Nachdem es der MSV in der regulären Spielzeit nicht zum Sieg schaffte, musste er in der Verlängerung seinen Mann stehen. Und dort sollte die Stunde von Niklas Jessen schlagen. Es waren 104 Minuten gespielt, als er allein auf Bocholts Keeper Paul Grave zulief, am Schlussmann vorbeiging und den Ball über die Linie drückte. Besser hätte er den zuvor schon perfekten Konter nicht beenden können. Obendrein war es sein erster Treffer im Zebra-Dress. Den Tag perfekt machte er mit dem letzten Konter der Duisburg in dieser Partie. Gemeinsam mit Dominik Kother drang er in den Bocholter Strafraum ein und drückte dann den Kother-Querpass zum 2:0-Endstand über die Linie. "Herausragend", bewertete Cheftrainer Dietmar Hirsch nach Abpfiff.

Sonderlob von Cheftrainer Hirsch

"Er hat sich mit einer tollen Leistung präsentiert - auch letzte Woche schon. Nun hat er zwei Tore gemacht. Er fällt heute natürlich positiv heraus. Er ist ein Mentalitässpieler, der einfach zu diesem Verein passt und eine tolle Entwicklung hingelegt hat", erklärte der Übungsleiter weiter. Jessen selbst war einfach nur froh, dass es am Ende für den Sieg gereicht hat. "Wir haben als Mannschaft gut zusammengehalten und es war klar, dass wir das Ding am Ende ziehen konnten", sagte der Außenbahnspieler.