Verbandsligist vor dem bislang größten Spiel: "Sollten das genießen" dachbleche24-Landespokal +++ Der SV Eintracht Emseloh trifft am Sonnabend im Halbfinale auf den Halleschen FC von Kevin Gehring · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: PlatzSzene

Ein größeres Fußballspiel - sowohl von der Bedeutung als auch von der Kulisse - hat der SV Eintracht Emseloh in seiner Vereinsgeschichte wohl bislang nicht erlebt. Am Sonnabend trifft der Verbandsligist aus dem 500-Einwohner-Ort in Mansfeld-Südharz im Halbfinale des dachbleche24-Landespokals auf den Halleschen FC (im Livestream übertragen auf mz.de und volksstimme.de).

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr SV Eintracht Emseloh Emseloh Hallescher FC HallescherFC 14:00 live PUSH

"Wir werden die Woche normal angehen und auch nichts besonders trainieren", berichtet Christian Schlolaut aus dem Eintracht-Trainergespann mit Steffen Heyer und flachst: "Eventuell am Freitag mal ein paar Elfmeter." Die Vorfreude auf das Highlight ist schon jetzt zu spüren: "Das Spiel ist schön. Wir hoffen auf gutes Wetter und viele Zuschauer."

Viele Karten sind schon weg: Vorverkauf für das Halbfinale läuft noch Eben weil die Bühne für diese Partie so groß sein wird, zieht der Verbandsligist für das Pokalspiel um. Aus dem kleinen Ort Emseloh in die nahegelegene Lutherstadt Eisleben. Zahlreiche Tickes gingen für das Halbfinale bereits über die Ladentheke. Noch bis zum Donnerstag läuft der Vorverkauf in den Filialen der GetränkeQuelle in Mansfeld-Südharz, bei SportFashion in Eisleben und bei den Filialen des Presse-Shop-Tille (im Rewe Eisleben, im Norma Wimmelburg, im Edeka Helbra). Bis Freitag gibt es zudem für die Fans des Regionalligisten noch Karten im Fanshop am Leuna-Chemie-Stadion des HFC. Die Tageskassen eröffnen am Sonnabend um 12 Uhr - doch die Veranstalter empfehlen aufgrund des zu erwartenden Aufkommens, sich im Vorverkauf mit Tickets einzudecken.