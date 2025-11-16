Ein 500 Einwohner-Ort im Landespokal-Halbfinale: "Ein großer Erfolg"

Im beschaulichen Emseloh gibt es nicht viel zu sehen. Circa 500 Einwohner zählt der Ort, der zwischen Riestedt und Blankenheim in Mansfeld-Südharz gelegen ist. Doch seit Sonnabend ist Emseloh um eine Attraktion reicher: Immerhin ist der SV Eintracht Emseloh zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte ins Halbfinale des dachbleche24-Landespokals eingezogen.
"Der Halbfinal-Einzug ist ein großer Erfolg für uns und wir freuen uns, den kleinen Ort Emseloh auf der Fußball-Landkarte Sachsen-Anhalts so weiter zu präsentieren", sagte Christian Schlolaut aus dem Trainergespann mit Steffen Heyer nach dem 3:0-Heimerfolg über den Verbandsliga-Kontrahenten SC Bernburg.
Schon früh hatte Emmanuil Heimur die Hausherren auf schwer bespielbaren Untergrund in Führung gebracht (7.), schnell legte Bogdan Bozhok zum 2:0 nach (18.). "Wir haben das Spiel jederzeit beherrscht, die Spieler haben sich 100 Prozent auf die Aufgabe konzentriert, alle haben gekämpft und sich in den Dienst des Teams gestellt", lobte Schlolaut. Spätestens mit dem 3:0 durch Sergiy Molochko (63.) war für seine Mannschaft alles klar. "Mit dem Sieg haben sich die Jungs selbst belohnt", freute sich der 43-Jährige.
Nun blickt man in Emseloh gespannt auf die Halbfinal-Auslosung, die bisher noch nicht terminiert wurde. "Einen Wunschgegner haben wir nicht", sagte Schlolaut und betonte: "Andersherum bin ich mir auch fast sicher, dass wir für die anderen drei nicht der Wunschgegner sind."
Das Ziel für die Eintracht sei - wenn man schon so weit gekommen ist - allemal klar: "Jetzt ist es noch ein Spiel bis zum Finale und dort möchten wir natürlich gern hin." Ein historischer Erfolg war bereits der Halbfinal-Einzug für den Club aus dem 500-Einwohner-Ort. "Wir nehmen es so, wie es kommt", sagte Schlolaut, "und wir freuen uns auf die Chance, für unseren Verein die Pokal-Geschichte weiter zu schreiben."
_________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden
____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!