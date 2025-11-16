Ein 500 Einwohner-Ort im Landespokal-Halbfinale: "Ein großer Erfolg"

"Der Halbfinal-Einzug ist ein großer Erfolg für uns und wir freuen uns, den kleinen Ort Emseloh auf der Fußball-Landkarte Sachsen-Anhalts so weiter zu präsentieren", sagte Christian Schlolaut aus dem Trainergespann mit Steffen Heyer nach dem 3:0-Heimerfolg über den Verbandsliga-Kontrahenten SC Bernburg.

Schon früh hatte Emmanuil Heimur die Hausherren auf schwer bespielbaren Untergrund in Führung gebracht (7.), schnell legte Bogdan Bozhok zum 2:0 nach (18.). "Wir haben das Spiel jederzeit beherrscht, die Spieler haben sich 100 Prozent auf die Aufgabe konzentriert, alle haben gekämpft und sich in den Dienst des Teams gestellt", lobte Schlolaut. Spätestens mit dem 3:0 durch Sergiy Molochko (63.) war für seine Mannschaft alles klar. "Mit dem Sieg haben sich die Jungs selbst belohnt", freute sich der 43-Jährige.

Kein Wunschlos im Halbfinale: "Nehmen es, wie es kommt"

Nun blickt man in Emseloh gespannt auf die Halbfinal-Auslosung, die bisher noch nicht terminiert wurde. "Einen Wunschgegner haben wir nicht", sagte Schlolaut und betonte: "Andersherum bin ich mir auch fast sicher, dass wir für die anderen drei nicht der Wunschgegner sind."

Das Ziel für die Eintracht sei - wenn man schon so weit gekommen ist - allemal klar: "Jetzt ist es noch ein Spiel bis zum Finale und dort möchten wir natürlich gern hin." Ein historischer Erfolg war bereits der Halbfinal-Einzug für den Club aus dem 500-Einwohner-Ort. "Wir nehmen es so, wie es kommt", sagte Schlolaut, "und wir freuen uns auf die Chance, für unseren Verein die Pokal-Geschichte weiter zu schreiben."