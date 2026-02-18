Austragungsort für das Landespokal-Halbfinale des HFC steht fest dachbleche24-Landespokal +++ Die Begegnung des Halleschen FC mit dem SV Eintracht Emseloh wird in Eisleben ausgetragen von Kevin Gehring · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Schon zum Testspiel war der Hallesche FC im vergangenen Sommer in Eisleben zu Gast. Zum Landespokal-Halbfinale geht es wieder in die Lutherstadt. – Foto: Sebastian Harbke

Schon unmittelbar nach der Halbfinal-Auslosung des dachbleche24-Landespokals im Dezember hatte die Option eines Umzugs im Raum gestanden. Immerhin hatte die Ziehung das besondere Duell zwischen dem Verbandsligisten SV Eintracht Emseloh und dem Regionalligisten Hallescher FC hervorgebracht. Nun - einige Wochen vor der geplanten Austragung - steht fest: Das Halbfinale wird nicht im 500-Einwohner-Ort stattfinden.

Stattdessen zieht der SV Eintracht Emseloh für die Highlightpartie am 28. März (Anstoß: 14 Uhr) auf die knapp 14 Kilometer entfernte Anlage des MSV Eisleben um. "Wir haben uns nach langer Überlegung und Abwägung dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen und das Spiel nicht in Emseloh auszutragen. Natürlich hätten wir gern bei uns zu Hause gespielt, jedoch sind wir uns auch den Ausmaßen, der Verantwortung und der Tragweite eines solchen Spieles bewusst", erklärt Christian Schlolaut, der die Mannschat gemeinsam mit Steffen Heyer trainiert. Verbandsligist spielt im Schnitt vor 120 Zuschauern Der Umzug sei "eine Entscheidung der Vernunft", unterstreicht der 43-Jährige, "denn wir wollen dem Spiel den notwendigen Rahmen geben und natürlich so vielen sportbegeisterten Fans wie nur möglich die Chance geben, an diesem Spiel teilzunehmen." Auf dem Sportplatz in Emseloh, dort wo der Aufsteiger im Durchschnitt 120 Zuschauer zu seinen Verbandsliga-Heimspielen begrüßt, wäre die Kapazität dagegen begrenzt gewesen.

"Für mich persönlich und auch für unseren Teammanager Daniel John geschieht dies mit einem weinenden und einem lachenden Auge", sagt Schlolaut zum Umzug. "Denn uns beide verbindet mit dem MSV eine lange und enge Verbindung. Wir beide sind in Eisleben beim MSV und dessen Vorgängerverein Dynamo Eisleben groß geworden und haben den Großteil unseres Spielerlebens dort verbracht", erzählt Schlolaut und führt fort: "Daniels Sohn spielt beim MSV im Nachwuchs, mein Sohn spielt dort in der ersten Mannschaft. Ich selbst kicke auch noch bei den Oldies und bin daher auch Vereinsmitglied."