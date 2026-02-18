Austragungsort für das Landespokal-Halbfinale des HFC steht fest

Schon unmittelbar nach der Halbfinal-Auslosung des dachbleche24-Landespokals im Dezember hatte die Option eines Umzugs im Raum gestanden. Immerhin hatte die Ziehung das besondere Duell zwischen dem Verbandsligisten SV Eintracht Emseloh und dem Regionalligisten Hallescher FC hervorgebracht. Nun - einige Wochen vor der geplanten Austragung - steht fest: Das Halbfinale wird nicht im 500-Einwohner-Ort stattfinden.
Stattdessen zieht der SV Eintracht Emseloh für die Highlightpartie am 28. März (Anstoß: 14 Uhr) auf die knapp 14 Kilometer entfernte Anlage des MSV Eisleben um. "Wir haben uns nach langer Überlegung und Abwägung dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen und das Spiel nicht in Emseloh auszutragen. Natürlich hätten wir gern bei uns zu Hause gespielt, jedoch sind wir uns auch den Ausmaßen, der Verantwortung und der Tragweite eines solchen Spieles bewusst", erklärt Christian Schlolaut, der die Mannschat gemeinsam mit Steffen Heyer trainiert.
Der Umzug sei "eine Entscheidung der Vernunft", unterstreicht der 43-Jährige, "denn wir wollen dem Spiel den notwendigen Rahmen geben und natürlich so vielen sportbegeisterten Fans wie nur möglich die Chance geben, an diesem Spiel teilzunehmen." Auf dem Sportplatz in Emseloh, dort wo der Aufsteiger im Durchschnitt 120 Zuschauer zu seinen Verbandsliga-Heimspielen begrüßt, wäre die Kapazität dagegen begrenzt gewesen.
"Für mich persönlich und auch für unseren Teammanager Daniel John geschieht dies mit einem weinenden und einem lachenden Auge", sagt Schlolaut zum Umzug. "Denn uns beide verbindet mit dem MSV eine lange und enge Verbindung. Wir beide sind in Eisleben beim MSV und dessen Vorgängerverein Dynamo Eisleben groß geworden und haben den Großteil unseres Spielerlebens dort verbracht", erzählt Schlolaut und führt fort: "Daniels Sohn spielt beim MSV im Nachwuchs, mein Sohn spielt dort in der ersten Mannschaft. Ich selbst kicke auch noch bei den Oldies und bin daher auch Vereinsmitglied."
Aufgrund der engen Beziehungen wissen die Verantwortlichen der Emseloher Eintracht auch, dass der Städtische Sportplatz in Lutherstadt Eisleben einen würdigen Rahmen für ein Halbfinale bieten kann. Erst im vergangenen Sommer hatte der MSV Eisleben den Halleschen FC zu einem Testspiel zu Gast. Damals strömten stolze 2300 Zuschauern auf die Anlage. Nun fährt der Regionalligist erneut nach Eisleben - dieses Mal für ein Pflichtspiel.
"Aufgrund der Tatsache, dass die Gespräche mit den Vertretern des MSV Eisleben sehr konstruktiv und auf Augenhöhe geführt wurden, konnten wir sehr schnell eine gemeinsame Entscheidung herbeiführen", berichtet Schlolaut. "Wir sind dem MSV Eisleben dankbar, dass Sie uns nun dabei unterstützen und wir gemeinsam dieses Spiel ausrichten werden. Die vorhandene Infrastruktur in Eisleben mit ausreichend Parkmöglichkeiten auf dem Wiesengelände und der Zuganbindung aus Halle, dem Know-how und der Man-Power des MSV sowie die Erfahrungen aus dem Testspiel im Rahmen der HFC-Sommertour 2025 haben den Ausschlag dafür gegeben, die Auswahl so zu treffen."
Beim SV Eintracht Emseloh arbeite man nun in den verbleibenden Wochen bis zum Halbfinale "daran, dass wir unseren Verein, aber vor allem für die Region ein großartiges Ereignis auf die Beine stellen", betont Schlolaut. "Wir wünschen uns alle, dass möglichst viele Fans aus Mansfeld-Südharz, dem Saalekreis und aus Halle den Weg nach Eisleben antreten und diesem Halbfinale eine große Zuschauerkulisse bescheren." Informationen zum Ticket-Verkauf sollen demnächst bekanntgegeben werden.