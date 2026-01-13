Update: 1. FC Bocholt mit achtbarem Ergebnis gegen Zweitligisten

2024/25 noch Regionalliga-Gegner: KFC Uerdingen und 1. FC Bocholt. – Foto: Ralph Görtz

Der KFC Uerdingen und der 1. FC Bocholt haben am Wochenende wegen der Witterung nicht testen können, dafür haben beide Vereine spannenden Ersatz gefunden: Während der KFC auf das Gladbacher Regionalliga-Team trifft, reisen die Bocholter nach Belgien. Update: So lief das Spiel des 1. FC Bocholt in Belgien.

KFC gastiert bei der Borussia Am Freitag hätte der KFC bei der TSG Sprockhövel gastiert und am Sonntag die SSVg Velbert erwartet, doch Frost und Schnee verhinderten die jeweiligen Duelle. Ersatz wurde nun in der Regionalliga West gefunden, denn am Mittwoch trifft der Oberliga-Klub auf die U23 von Borussia Mönchengladbach. Morgen, 19:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II KFC Uerdingen KFC Uerdingen 19:00 PUSH Der KFC teilt mit: "Nachdem die geplanten Testspiele am vergangenen Wochenende gegen die TSG Sprockhövel und die Spielvereinigung Velbert dem Wetter zum Opfer gefallen sind, gibt es nun einen kurzfristigen Ersatz. Der KFC Uerdingen spielt am kommenden Mittwoch, 14. Januar, gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Die Partie wird um 19 Uhr auf Platz zehn des Borussia Parks angepfiffen. Zum Jahreswechsel hat Oliver Kirch, der bisher die U19 der Fohlen coachte, den Tabellen-Sechsten der Regionalliga West übernommen. Zuvor wurde die Elf von Eugen Polanski trainiert, der mittlerweile für die Bundesliga-Mannschaft verantwortlich ist." Bocholt reist nach Belgien

Schon am Dienstag ist der 1. FC Bocholt im Einsatz, das sogar in Belgien. Um 13 Uhr wird die Partie beim Zweitligisten Lierse SK angepfiffen. "Wir sind froh, dank unseres guten Netzwerks noch kurzfristig Top-Ersatz für einen aufschlussreichen Test gefunden zu haben. Das Match in Belgien wird ein absoluter Härtetest", teilt Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch in den Vereinsmedien mit.