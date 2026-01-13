Update: 1. FC Bocholt mit achtbarem Ergebnis gegen Zweitligisten

Der KFC Uerdingen und der 1. FC Bocholt haben am Wochenende wegen der Witterung nicht testen können, dafür haben beide Vereine spannenden Ersatz gefunden: Während der KFC auf das Gladbacher Regionalliga-Team trifft, reisen die Bocholter nach Belgien.
Update: So lief das Spiel des 1. FC Bocholt in Belgien.
Am Freitag hätte der KFC bei der TSG Sprockhövel gastiert und am Sonntag die SSVg Velbert erwartet, doch Frost und Schnee verhinderten die jeweiligen Duelle. Ersatz wurde nun in der Regionalliga West gefunden, denn am Mittwoch trifft der Oberliga-Klub auf die U23 von Borussia Mönchengladbach.
Der KFC teilt mit: "Nachdem die geplanten Testspiele am vergangenen Wochenende gegen die TSG Sprockhövel und die Spielvereinigung Velbert dem Wetter zum Opfer gefallen sind, gibt es nun einen kurzfristigen Ersatz. Der KFC Uerdingen spielt am kommenden Mittwoch, 14. Januar, gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Die Partie wird um 19 Uhr auf Platz zehn des Borussia Parks angepfiffen. Zum Jahreswechsel hat Oliver Kirch, der bisher die U19 der Fohlen coachte, den Tabellen-Sechsten der Regionalliga West übernommen. Zuvor wurde die Elf von Eugen Polanski trainiert, der mittlerweile für die Bundesliga-Mannschaft verantwortlich ist."
Bocholt will am Samstag außerdem gegen den Oberligisten Blau-Weiß Dingden spielen, bevor es dann am 24. Januar in der Regionalliga West wieder um wichtige Punkte geht. Ob Kapitän Jan Holldack gegen den FC Gütersloh noch mit von der Partie ist, bleibt angesichts der Berichterstattung über einen möglichen Abgang fraglich.
Während der 1. FC Bocholt kurz vor dem Anstoß bei Lierske SK den Abgang von Bogdan Shubin verkündet hat, lieferte die Regionalliga-Truppe in Belgien achtbar ab. Nach 75 Minuten traf Victor Appiah für die Auswärtsfahrer und sicherte den 1:1-Endstand. Damit bleibt Trainer René Lewejohann auch im zweiten Spiel ungeschlagen (4:1 zum Auftakt gegen Biemenhorst). Gelingt auch ein Sieg in der Generalprobe, kann Gütersloh in der kommenden Woche kommen.
