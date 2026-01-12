1. FC Bocholt und Kapitän Jan Holldack vor Trennung

Überraschende Nachrichten vom Hünting: Der 1. FC Bocholt und Kapitän Jan Holldack sollen getrennte Wege gehen - vielleicht sogar schon in diesem Winter. Interesse am ehemaligen Junioren-Nationalspieler gibt es offenbar aus der Oberliga Westfalen.

Bocholt plant ohne Holldack

Holldack gehört seit 2023 zum Aufgebot des FCB und führt die Regionalliga-Truppe seit 2024 sogar als Kapitän an, seine Statistiken lesen sich mit 19 Toren und 26 Vorlagen in 84 Pflichtspielen ordentlich. Wieso sollte der Leistungsträger also den Verein verlassen - und das sogar zeitnah? Das Bocholter Borkener Volksblatt berichtet, dass der Klub nicht mehr mit ihm plane und der 29-Jährige über diese Entscheidung bereits informiert habe.

Die Zeitung "Die Glocke" bringt Holldack mit einer Rückkehr zu Rot Weiss Ahlen in Verbindung. Interessanterweise ist Ahlen auch der Verein, der Trainer René Lewejohann an den Hünting abgegeben hat. Der 32-jährige Marcel Stöppel soll als Lewejohann-Nachfolger RWA zum Klassenerhalt führen; ob er dabei auf Holldack als Rückkehrer für die Schaltzentrale setzen kann, wird sich schon zeigen. Schließlich hat das Transferfenster auch nur noch knappe drei Wochen geöffnet.