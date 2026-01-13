Jetzt offiziell: Bonner SC schlägt beim 1. FC Bocholt zu

Der 1. FC Bocholt testet am Dienstag beim belgischen Zweitligisten Lierske SK - und das ohne Bogdan Shubin. Der Mittelfeldspieler wird ab sofort nicht mehr für die "Schwatten" auflaufen, denn der Klub hat die Vertragsauflösung bekanntgegeben. Er könnte innerhalb der Regionalliga West wechseln.
UPDATE: Der Bonner SC hat am Dienstag nach der FuPa-Meldung den Transfer bestätigt.M Siehe Update am Textende.
Bocholt teilt mit: "Bogdan Shubin wird nicht mehr für den 1. FC Bocholt spielen. Der 22-jährige defensive Mittelfeldspieler löste am Dienstagmorgen seinen Vertrag am Bocholter Hünting auf und wird künftig für einen anderen Club auflaufen. Shubin wechselte 2023 vom FC Schalke 04 II zum 1. FC Bocholt, wo er insgesamt 72 Mal aufgelaufen ist (zehn Tore, fünf Vorlagen). In der laufenden Spielzeit in der Regionalliga West kommt der Ukrainer auf fünf Einsätze, hinzu kommen drei im Niederrheinpokal. Der 1. FC Bocholt wünscht Bogdan Shubin für seine persönliche und sportliche Zukunft alles Gute."
Nach Nicolas Hirschberger, der an den Wuppertaler SV ausgeliehen wurde, ist der Ukrainer der zweite fixe Abgang am Hünting, ein anderer deutete sich zum Wochenstart an: Kapitän Jan Holldack könnte Bocholt zeitnah verlassen, eine Rückkehr zu Rot Weiss Ahlen steht im Raum. Und wohin geht es für Shubin?
Eine heiße Spur führt zum Bonner SC, denn beim Aufsteiger hat Shubin zuletzt schon als Gastspieler mitgewirkt. Im Testspiel gegen den Drittligisten SSV Ulm, das der BSC nach 3x40 Minuten mit 1:2 unterlag, erzielte Shubin das einzige Tor des Regionalliga-Aufsteigers. Trainer der Bonner ist übrigens Björn Mehnert, der zuvor den 1. FC Bocholt trainierte. Dem Bonner General-Anzeiger erklärte er angesprochen auf seine Testspieler: „Beide haben sportlich, aber auch im Umgang mit den etablierten Spielern einen guten Eindruck hinterlassen." Der Verein wolle nun klären, ob eine Verpflichtung der Testspieler, zu denen auch Stürmer Michael Seaton (zuletzt SV Rödinghausen) zählt, möglich sei. Bei Shubin wäre der Weg nun frei.
Mit Haris Mesic (zehn Einsätze) spielt ein ehemaliger FCB-Kicker bereits in der ehemaligen Hauptstadt.
Der Bonner SC hat Shubin noch am Dienstag vorgestellt. Das sagen die Protagonisten in den BSC-Vereinsmedien:
Sportdirektor Daniel Zillken: „Bogdan hat uns im Trainingslager in der Türkei mit seiner Spielintelligenz und seiner enormen Laufstärke überzeugt. Er bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Regionalliga-Erfahrung mit. Ein Dank geht an den 1. FC Bocholt für die reibungslose Abwicklung des Transfers.“
Mehnert freut sich auf die erneute Zusammenarbeit: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Bogdan. Er kann unserem Spiel noch einmal eine andere Note geben und bringt Eigenschaften mit, die uns weiterhelfen werden.“
Shubin: „Im Trainingslager in der Türkei konnte ich die Mannschaft und das Trainerteam kennenlernen und habe sofort gespürt, dass es Bock gemacht hat. Deshalb freue ich mich sehr, nun Teil des Teams zu sein.“
