WSV leiht Hirschberger aus, Stojanovic fliegt mit

Der Regionalligist Wuppertaler SV hat sich für die Restrunde personell verstärkt. Das Team leiht den 26 Jahre alten Offensivspieler Nicolas Hirschberger bis zum Saisonende vom Ligakonkurrenten 1. FC Bocholt aus. Auch in der Verteidigung bahnt sich ein Transfer an.

Hirschberger absolvierte in der Hinrunde 17 Punktspiele (zwei Tore) und drei Einsätze im Niederrheinpokal (vier Tore) für die Bocholter. In der Jugend kickte der gebürtige Rheinberger für den FC Schalke, Rot-Weiss Essen, den VfL Bochum und die SG Wattenscheid 09. Erste Station im Seniorenbereich war RWE, dann ging es nach Wattenscheid, zum VfB Homberg, zu Fortuna Düsseldorf II und im Januar 2024 nach Bocholt. Insgesamt hat er 161 Regionalliga-Partien bestritten.

Sportchef Gaetano Manno: „Nicolas ist ein offensiv sehr variabler Spieler, der alle Positionen in der Offensive spielen kann – vom offensiven Mittelfeld bis hin zur Sturmspitze. Er ist extrem laufstark, technisch sehr versiert und stark im Eins-gegen-Eins. Zudem verfügt er über eine sehr gute Schusstechnik. Genau dieses letzte Puzzlestück hat uns im Kader noch gefehlt. Wir sind sehr froh, dass wir ihn davon überzeugen konnten, uns in der Rückrunde zu unterstützen und uns beim Ziel Klassenerhalt zu helfen. Ein besonderer Dank gilt dem 1. FC Bocholt für die sehr konstruktiven und fairen Gespräche.“